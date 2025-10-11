Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen manasi omiensa virheitä tappioon päättyneen SaiPa-ottelun jälkeen.

Kärppien vaikea alkukausi sai jatkoa lauantaina Lappeenrannassa. Peli alkoi Kärppien kannalta tylysti, kun SaiPa iski kiekon verkkoon vain 42 sekunnin pelin jälkeen.

Tämän jälkeen Kärpät sai kuitenkin vahvan otteen pelistä ja toisen erän alkajaisiksi joukkue karkasi jo 3–1-johtoon. Johtoasema ei kuitenkaan kantanut loppuun asti, sillä SaiPa raapi itselleen 4–3-voiton.

Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen oli vielä tyytyväinen joukkueensa avauserään, mutta otteen lipeämisestä Karjalainen antoi tylyn palautteen.

– Karuista virheistä meitä rokotetaan. Hiekoitetaan helkkarin paljon tuota omaa tekemistä. Minkälaisia kiekonmenetyksiä, joista vastustaja pääsee tekemään tehokkaasti maaleja, Karjalainen toteaa lehdistötilaisuudessa.

Karjalaisen mukaan vaikea alkukausi ja sen tuoma itseluottamuksen puute näkyy jäällä pelaajien päätöksenteossa.

– Peli menee tosi pakottamiseksi. Meillä ei jänne kestä pelata sitä omaa peliä. Lähdetään hakemaan pikavoittoja ja hakemaan pelejä, joita siellä ei ole. Kovaa oppimista. Työtä on edessä, Karjalainen sanoo.

Katso SaiPa–Kärpät-ottelun lehdistötilaisuus kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.