Tampereen Ilves hävisi murskaavasti 1–6, kun viikonlopun back-to-back -taisto kääntyi HIFK:lle Helsingin jäähallissa.

HIFK tuli vahvasti jo avauserässä ja siirtyi 2–0-johtoon.

Toisessa erässä tuli lunta Ilves-tupaan oikein huolella. HIFK takoi peräti neljä lisämaalia. Kolmas kaksikymppinen meni kosmeettisen puolelle.

– Meiltä anteeksiantamattoman surkea suoritus joukkueena tänään. Ei voida olla oikein mihinkään, ei sitten mihinkään tyytyväisiä. Meillä on aika paljon, jälleen kerran, taas joukkueen kanssa miettimistä, että minkälainen joukkue me halutaan olla, Ilves-valmentaja Tommi Niemelä tilitti pelin jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Ilves kuului ennen kauden alkua suurten mestarisuosikkien joukkoon, mutta alkusesonki on ollut karmeaa tarpomista. Joukkue on 13 pelatun ottelun jälkeen viimeistä edellisenä. Perässä tasapistein on vain illan vastustaja HIFK.

– Jos ollaan pelattu aika oikein hyviä pelejä, eikä olla oikein saatu tulosta, mitä ollaan haluttu, niin tänään ei kyllä ansaittu yhtään mitään. Pitää olla aika paljon parempi kaikessa, Niemelä puuskahti.

Ilveksen kausi jatkuu ensi viikon perjantaina. Tuolloin vastassa on TPS.