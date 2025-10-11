HIFK katkaisi neljän ottelun tappioputkensa tyylillä, kun se murjoi kotikaukalossaan Ilveksen maalein 6–1.

HIFK lähti otteluun jumbosijalta neljän ottelun tappioputkessa. Se oli jäänyt kolmessa edellisessä ottelussaan maaleitta, mutta lauantaina maalihanat räjähtivät auki.

HIFK löi helsinkiläisten ohella kriisissä tarpovan Ilveksen kanveesiin jo avauserässä. Hurjastelut jatkuivat toisessa erässä ja HIFK tykitti peräti neljä maalia vierailijoidensa verkkoon.

Lopulta tulostaululla komeilivat 6–1-lukemat HIFK:n voiton merkiksi. Illan suurimpina tähtinä loistivat neljä pistettä mieheen iskeneet Vincent Marleau (1+3) ja Daniel Mäkiaho (2+2).

Voitto ei auttanut HIFK:ta nousemaan vielä jumbosijalta pois, mutta nyt joukkue on tasapisteissä edellä olevan Ilveksen kanssa.

Jyväskylässä JYP näytti jo marssivan vakuuttavaan kotivoittoon isännöidessään TPS:ää,

JYP karkasi toisessa erässä jo 3–0-johtoon, mutta TPS sai kirivaihteensa silmään vielä 23 sekuntia ennen erän päättymistä Lukas Wernblomin johdolla.

Päätöserässä JYP-hurrikaani jumiutui TPS:n levittelemään hunajaan, ja turkulaiset siirtyivät 4–3-johtoon. TPS:n ote kuitenkin lipesi, kun ensimmäistä otteluaan SM-liigassa pelannut Jeremi Virtanen, 18, lensi polvitaklauksesta suihkuun.