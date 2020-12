Kommentti: Unohtakaa Trumpin teatteri – uhka Yhdysvaltojen demokratialle piilee paljon syvemmällä

Amerikka voi mennä rikki, uhkasi The Atlantic . Väkivallan jyrinä kuuluu jo, kirjoitti The Washington Post . Tiede ja totuuskin olivat koetuksella, varoitti arvostettu tiedelehti Lancet .

Vastustajia ei edes yritetä suostutella

Parikymmentä paikkaa 470:stä kertoo silti karua kieltään. Puolueuskollisuus on äänestäjille tärkeämpää kuin kyky kompromisseihin. Se näkyy karulla tavalla Georgian uusintavaalikampanjassa.

Suomen itsenäisyyspäivänä demokraatti Jon Ossoff väitteli tyhjää puhujakoroketta vastaan , sillä vastaehdokas David Perdue kieltäytyi väittelystä. Perduelle tärkeämpää on saada omat kannattajat uurnille, ei suostutella vastapuolen äänestäjiä omalle kannalleen.

Äänestäjiä syrjitään tarkoituksella

Eri äänestäjien epätasa-arvoinen kohtelu on ollut Yhdysvalloissa normaalia koko maan historian ajan. Vaikka kansalaisoikeuksia on edistetty, puolueet yrittävät eri keinoin tukahduttaa vastapuolten ääniä.

Demokraatti Stacey Abrams on tehnyt töitä demokratian puolesta vuosikausia. Kuva: AOP.

Vaalipiirit ankkojen muotoisiksi

Vaikka joissain osavaltioissa rajan vetävät puolueettomat asiantuntijat tai molemmat puolueet yhdessä, useimmissa osavaltioissa viimeinen sana on paikallispoliitikoilla.

Otetaan kuvitteellinen esimerkki. Osavaltioon täytyy piirtää viisi piiriä, joilla asuu 25 demokraattia ja 25 republikaania. On mahdollista jakaa nuo 50 äänestäjää viiteen piiriin niin, että jokaisessa on 5 demokraattia ja 5 republikaania.

Tosielämässä äänestäjiä on esimerkkiä enemmän, mutta periaate on sama. Se on johtanut vaalipiireihin, jotka näyttävät käärmeiltä tai ankoilta. Rumimmat vaalipiirit ovat saaneet oman tietokonefontin.