Analyysi: Mitä Yhdysvalloissa tapahtuu? Korkein oikeus käänsi demokratian päälaelleen ja päätti, että poliitikot saavat itse valita äänestäjänsä

"Kuin vaalit käänteisessä järjestyksessä"

– Mielestäni republikaanien valitseminen on parempaa kuin demokraattien. Siksi piirsin kartan sellaiseksi, joka on maallemme mielestäni parasta, sanoi Pohjois-Carolinan republikaani David LewisThe New York Timesille.