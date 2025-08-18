Scottie Scheffler teki tigerwoodsit – maailman ykköspelaaja huimassa vireessä

Golfin miesten maailmanlistan kärkipelaaja ja kaksi major-turnausta tänä vuonna voittanut Scottie Scheffler jatkoi loistokauttaan kuitattuaan jo viidennen voittonsa Yhdysvaltain PGA-kiertueella tänä vuonna.

Scheffleristä tuli ensimmäinen vähintään viisi turnausvoittoa kahdella peräkkäisellä kaudella PGA:ssa ottanut sitten Tiger Woodsin ja vuosien 2006–07.

Scheffler näytti tigermäistä osaamista Baltimoren lähistöllä pelatun turnauksen lopullisesti ratkaisseella viimeistä edellisellä reiällä, kun hän upotti 25-metrisen birdien. Hän kukisti skotlantilaisen Robert MacIntyren kahdella lyönnillä ja keräsi voittorahaa 3,6 miljoonaa dollaria.

Scheffler juhli tällä kaudella majoreista Britannian avointen ja PGA-mestaruuskisan voittoja. Kolmen ja puolen vuoden aikana hän on voittanut 18 turnausta.

