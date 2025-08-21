Suurkilpailu myllättiin – jokainen lyönti kymmenientuhansien arvoinen

Golfin PGA-kiertueen kauden päätöstapahtuma, Tour Championship, pelataan torstaista sunnuntaihin Yhdysvaltojen Atlantassa. Lähtökohdiltaan uudistetun turnauksen voittaja nettoaa peräti kymmenen miljoonaa dollaria.

Huippurahakkaaseen kisaan otetaan vuosittain vain kiertueen todellinen kerma. Pelaajamäärä on karsittu kahdessa edellisviikkojen pudotuspeliturnauksessa 70:stä 30:een. Näiden kisojen voittoihin ylsivät Justin Rose ja rankingkärjessä oleva Scottie Scheffler.

Viimeisen kuuden kauden ajan Tour Championshipiin on lähdetty painotetuista asetelmista niin, että rankingykkönen on startannut avauskierrokselle tilanteesta -10, kakkonen -8:sta ja niin edelleen.

Nyt tästä on luovuttu. Kaikki 30 pelaajaa avaavat kisan torstaina par-tilanteesta, ja se, kuka on kärjessä neljän kierroksen ja 72 väylän jälkeen, voittaa päätösturnauksen sekä koko PGA-kauden mestaruuden eli FedEx Cupin.

– Olen ehkä vähemmistössä, mutta en vihannut hyvityslyöntejä. Olin sitä mieltä, että kauden mittaan parhaiten pelannut pelaaja ansaitsee edun tähän turnaukseen, mutta valtaosa pelaajista ei pitänyt siitä formaatista, rankingkakkonen Rory McIlroy kommentoi kisan alla.

Turnauksen palkintorahat ovat koko urheilumaailman mittapuulla ällistyttävät. Mestari nappaa peräti kymmenen miljoonaa dollaria (noin 8,6 miljoonaa euroa), kun vielä turnauksen kahdeksaskin pääsee miljoona-ansioille. Hännänhuipullekin on luvassa 355 000 dollarin potti.

Turnaus on voitettu viime vuosina noin 270 lyönnin kokonaistuloksella. Jos mestarin rahapottia haluaa pilkkoa pienempiin osiin, se tekee lähes 40 000 dollaria yhtä kisalyöntiä kohden.

Päätöskilpailun jälkeen koko kiertueen voittajalle jaettu palkintopotti oli ennen tuoretta sääntöuudistusta isompi kuin nyt, mutta tällä sesongilla kiertueen kärki on saanut merkittäviä bonuksia pitkin loppukautta. Bonusten kokonaissumma onkin kasvanut.

FedEx Cup -mestaruutta puolustaa maailman ykköspelaaja Scheffler, joka on ylivoimainen voittajasuosikki myös tänään Suomen aikaa kello 18.15 käynnistyvässä kisassa.