Matilda Castrenilta murheellinen viesti – "Sen käsittely on ollut vaikeaa"

Matilda Castren kertoi olevansa määrittelemättön mittaisella kilpailutauolla.2024 Getty Images
Julkaistu 13.08.2025 13:25

MTV URHEILU – STT

Golfin suomalaistähti, viimeksi toukokuussa kilpaillut Matilda Castren kertoo Golfpisteelle olevansa tällä hetkellä määrittelemättömän mittaisella kilpailutauolla.

Golfpisteen mukaan Castrenin äiti menehtyi toukokuussa. Yhdysvaltain naisten kakkoskiertueella Epson Tourilla kilpaileva Castren aikoi palata kisoihin kesäkuussa Indianassa, mutta hän päätti vetäytyä kilpailusta viime hetkellä.

– Yritin silloin kilpailla, mutta sydän ei tällä hetkellä ole lajissa, eikä golfia pysty pelaamaan puolivaloilla. Olen päättänyt antaa itselleni niin paljon aikaa kuin tarvitsen. Peli on kyllä sellaisessa kunnossa, että pystyisin kilpailemaan, Castren sanoi Golfpisteelle.

Castren ei ole asettanut kisapaluulleen aikarajaa. Suomalaisgolfaaja kertoo Golfpisteelle keskittyvänsä nyt omaan hyvinvointiinsa sekä ajanviettoon perheensä ja ystäviensä kanssa.

– Nyt parannellaan pitkän ajan myötä kertyneitä haavoja. Äidin kuolema oli minulle todella raskas, ja sen käsittely on ollut vaikeaa, Castren kertoi.

Castren, 30, pelasi vuosina 2020–2024 LPGA-kiertueella. Hän teki golfin suomalaishistoriaa voittamalla LPGA:n osakilpailun kesällä 2021.

