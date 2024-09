Tämä mailapoika nauraa matkalla pankkiin – valtaosa NHL-miljonääreistä jää taakse

Scheffler on tehnyt valtaisaa tulosta läpi kauden: uran toinen Masters-voitto, toinen peräkkäinen Players Championship -mestaruus, olympiakulta ja kauden päätöskisan voitto– tärkeimmät mainittuna.

Myös Schefflerin adjutantti, 24. kautensa PGA-kiertuecaddiena eli niin sanottuna mailapoikana työskennellyt Ted Scott on päässyt valtavan palkkapussin makuun. Mailapojilla on PGA-kiertueella niin sanottu peruspalkka, mutta todellisen tilin he tekevät osuuksilla palkintorahoista.