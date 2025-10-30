Huuhkajista tuttu laitapuolustaja Tuomas Ollila debytoi keskiviikkoiltana Ranskan pääsarjassa, kun hänen edustamansa Paris FC nousi loppuhetkillä 3–3-tasapeliin Lyonin isäntänä.

25-vuotias Ollila pääsi kentälle, kun ottelua oli noin 20 minuuttia jäljellä. Kumpikin joukkue oli tässä kohtaa saanut punaisen kortin, ja Lyon johti peliä 3–1.

Paris FC onnistui kuitenkin nousemaan tasoihin ja viemään pisteen Ranskan suurseuralta.

Ollila oli luomassa maskia, kun Vincent Marchettin kimmonnut laukaus pomppi sisään kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa. Ollila laukoi kertaalleen myös itse, mutta yritys blokattiin. Kaikki kahdeksan syöttöä hän sai omille.

Haastava alkukausi

Ollila siirtyi HJK:sta Ranskan kentille tammikuussa 2024 ja oli mukana nostamassa joukkuetta täksi kaudeksi Ligue 1:een. Hänen alkukautensa pääsarjatasolla on kuitenkin ollut haastava, eikä peliaikaa ole herunut. Vaihtopenkillekään Ollila ei ollut mahtunut kuin kolmessa ottelussa ennen keskiviikkoa.

Ranskalaisvalmentaja Stephane Gillin luotsaama Paris FC on sarjataulukossa 12. sijalla kymmenen ottelun jälkeen. Sarjanousija on voittanut kolme peliä ja pelannut kahdesti tasan. Lyon majailee puolestaan sarjassa viidentenä.

Ranskan pääsarjassa pelaa tällä hetkellä kolme suomalaista. Lukas Hradeckyn edustama AS Monaco on sarjassa toisena, pisteen jäljessä sarjakärki PSG:tä. Hradecky on pelannut loukkaantumisensa vuoksi vain kolme ottelua tällä kaudella.

edustama Rennes on kymmenentenä. Kamara pelasi myös keskiviikkona vasta kauden ensimmäisen ottelunsa Ligue 1:ssä, kun Rennes pelasi vieraissa 2–2-tasapelin Rennesiä vastaan.