Huuhkajien pitkäaikainen avainpelaaja Rasmus Schüller, 34, päättää maajoukkueuransa.

Schüller on pelannut lähes 13 vuoden aikana 79 ottelua A-maajoukkueen riveissä. Hän muun muassa kantoi kapteeninnauhaa useissa otteluissa ja pelasi kaikki lohkopelit kesän 2021 EM-kisoissa.

– Asia on kuplinut taustalla pidemmän aikaa. Totuus on, että kukaan meistä ei tule enää nuoremmaksi. Minulla on takana todella pitkä rupeama maajoukkueessa, ja maajoukkuepaita on lopulta vain lainassa. Nyt on hyvä hetki palauttaa laina ja siirtää se nuoremmille polville kannettavaksi, Schüller kertoo Palloliiton tiedotteessa.

Schüller teki A-maajoukkuedebyyttinsä Mixu Paatelaisen alaisuudessa tammikuussa 2013. Hänen viimeiseksi maaottelukseen jää Kansojen liigan kotiottelu Englantia vastaan lokakuussa 2024.

– Pelejä olisi voinut tulla Englanti-ottelun jälkeenkin, se oli lähellä. 80 A-maaottelun rajapyykki jäi yhden ottelun päähän, mutta 79 on minulle juuri oikea numero, Schüller jatkaa.

– Huuhkajat ja maajoukkuepelit ovat olleet urani tärkein asia. Tälle ajanjaksolle on mahtunut paljon iloja, suruja ja tärkeitä tapahtumia. Se on ollut urani isoin saavutus, että olen ollut maajoukkueessa näin pitkään.