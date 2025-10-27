Suomalaisjalkapalloilija Onni Valakari viritti seurajoukkueensa San Diegon voittokantaan Pohjois-Amerikan MLS-liigan pudotuspelien avauskierroksella Portland Timbersiä vastaan.
Valakari laukoi San Diegon 2–1-kotivoitossa avausmaalin 23. minuutilla. Keskikenttäpelaaja vältti paitsion ja viimeisteli tolpan kautta kimmonneen pallon varmasti sisään.
Valakarin maali oli San Diegon seurahistorian ensimmäinen MLS:n pudotuspeleissä.
Tämän kauden tulokasjoukkue San Diego siirtyi ottelusarjassa voitollaan 1–0-johtoon. Jatkopaikka on San Diegolle katkolla, kun joukkueet kohtaavat Portlandissa ensi viikonloppuna.
MLS-pudotuspelien avauskierros pelataan paras kolmesta -ottelumallilla, mutta seuraavilla kierroksilla joukkueet pelaavat yksittäisiä otteluita.
Ensimmäistä kauttaan MLS:ssä pelaava Valakari, 26, on päässyt mukavasti kiinni San Diegon arkeen. Valakari teki MLS:n runkosarjassa 34 ottelussa neljä maalia ja antoi 11 maalisyöttöä.
Valakari pelaa San Diegossa lainapestillä kyproslaisseura Pafosista.