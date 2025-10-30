Suomen A-maajoukkuepaidassa aiemmin tässä kuussa debytoinut Naatan Skyttä viimeisteli ottelun ainoan maalin, kun hänen edustamansa Kaiserslautern kukisti Greuther Fürthin maalein 1–0 jalkapallon Saksan cupissa keskiviikkona.
Skyttä pääsi apajille jo 12. minuutilla ja viimeisteli ratkaisevaksi jääneen täysosuman. Täydet peliminuutit uurastanut Ilves-kasvatti otti ensimmäisellä puoliajalla myös keltaisen kortin.
Tunteet kuumenivat
Ottelun loppu äityi kuumatunteiseksi, kun kotijoukkue Greuther Fürthin Omar Sillah hölmöili itselleen keltaisen kortin jo ennen kuin hän pääsi edes kentälle.
Sillah pääsi pelaamaan ottelun loppuhetkillä, otti kentällä toisen keltaisen kortin ja passitettiin pois kentältä punaisella kortilla. Korttien välillä oli eroa vain nelisen minuuttia.
Myös Greuther Fürthin valmentaja Thomas Kleine meuhkasi itselleen keltaisen kortin kentän ulkopuolella. Tuomari muisti häntä jo ensimmäisellä puoliajalla.
Pohjalta kohti kirkkauksia
Skyttä siirtyi täksi kaudeksi perinneseura Kaiserslauterniin ja on tehnyt 2. Bundesliigassa neljä maalia.