Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on hävinnyt Kansojen liigan A-liigan karsintojen toisessa ottelussa Kööpenhaminassa Tanskalle 0–2.
B-liigassa jatkava Suomi hävisi karsinnat yhteismaalein 1–8, joten Tanska pelaa A-liigassa.
Tanskan maalit Kööpenhaminassa laukoivat 73. minuutilla Kathrine Kühl ja rangaistuspotkusta 85. minuutilla Pernille Harder.
Suomen naisten maajoukkueen kaikkien aikojen ykköspelaaja Linda Sällström pelasi 37-vuotiaana viimeisen eli 157. maaottelunsa. Sällström vaihdettiin kentälle pelin 61. minuutilla.
Hän teki pelaamissaan maaotteluissa ennätyksellisesti 64 maalia.