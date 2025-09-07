Serbian valmentaja murtui – "Miten se voi tapahtua?"

Serbian päävalmentaja myönsi tappionsa, kun Susijengi oli yllättänyt EM-kisojen mestarisuosikin neljännesvälierissä lauantai-iltana.

Susijengi eteni vasten kaikkia odotuksia EM-kisojen puolivälieriin, kun se päihitti Nikola Jokicin tähdittämän Serbian lukemin 92–86 Latvian Riiassa. Serbian päävalmentaja Svetislav Pesic myönsi, että parempi joukkue voitti.

– Onnittelen Suomea. He pelasivat hienon ottelun ja ansaitsivat voiton tänä iltana. Jos joku ajattelee meidän aliarvioineen Suomea, emme tehneet niin. Tiesimme ennen ottelua, millainen joukkue Suomi on, Pesic sanoi avauspuheenvuorossaan.

– Jos Serbia häviää Suomelle, kaikki ihmettelevät, miten se voi tapahtua? Mutta tässä se nyt on. Sekin voi tapahtua. Meidän olisi pitänyt olla aggressiivisempia ja parempia yksilöpelissä ja joukkuepuolustuksessa. Näitte, kuinka vaikeaa se oli tänä iltana. Me murruimme. Annoimme kaikkemme. Koskaan ei hävitä vain yhdestä syystä, niitä on aina enemmän.

Serbian päävalmentaja Svetislav Pesic kehui Suomen joukkuetta tappion jälkeen.

Pesicin mukaan huono ilmapiiri maajoukkueleirissä ei ollut syy Serbian tappioon. 76-vuotias konkarivalmentaja kuitenkin paljasti, että pelaajilla oli ollut ongelmia loukkaantumisten kanssa ja väläytteli puheita myös jonkinlaisesta viruksesta.

– Tällaisessa pelissä ja tällaisessa turnauksessa sinun on oltava fyysisesti valmistautunut, ja mielestäni emme olleet sillä tasolla ja meiltä puuttui paljon asioita. Useat pelaajat olivat sairaana viruksen kanssa. Virus siinä mielessä, että he olivat sairaita ja Nikolai Jovicilla oli ongelma, eikä hän harjoitellut ollenkaan paitsi tänä aamuna. Ne ovat asioita, joita ei voi puolustella.

Kultasuosikkeina kisoihin lähteneelle, olympiapronssia ja MM-hopeaa voittaneelle Serbialle EM-kisoista putoaminen neljännesvälierävaiheessa oli kova paikka.

– Kukaan ei pidä häviämisestä. Varsinkaan me. Se on vaikeaa meille ja vielä vaikeampaa faneillemme, koska odotukset olivat liian korkealla, eikä ole kysymys siitä, olivatko ne realistisia tilanteeseemme nähden.

– Yritimme saada paremman tuloksen ja kohtasimme fantastisen joukkueen, joka pelasi erinomaisesti ja ennen kaikkea joukkueena. Valmistauduimme erittäin hyvin, mutta joskus sekään ei tuo tuloksia. Keskittyminen oli sataprosenttista. Kaikki olivat keskittyneet tähän otteluun, emmekä käyttäneet tilaisuuttamme hyväksemme, Pesic harmitteli.

Pesiciltä kysyttiin, mitä hän sanoi pelaajilleen tappion jälkeen. Kysymys ei vaikuttanut olevan hänen mieleensä.

– En sanonut heille mitään. Mitä minun olisi pitänyt sanoa? Ottelu on ohi, emmekä puhu siitä ennen huomista.

Pesiciltä kysyttiin myös hänen tulevaisuudestaan Serbian peräsimessä. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida tulevaa.

– Minun, liiton ja kaikkien täällä tavoitteena oli EM-kisat, eikä kukaan ajattele, mitä sen jälkeen tapahtuu. Se ei ole tässä hetkessä tärkeää.