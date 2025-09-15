Mikael Jantunen oli Suomen paras pelaaja historialliseen neljänteen sijaan päättyneissä koripallon EM-kisoissa. Sen sijaan Lauri Markkanen oli odotuksiin nähden pettymys, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Suomi istui EM-kisojen mitalipeleissä Riiassa aikuisten pöydässä, joten Susijengin pelaajia pitää käsitellä kuin aikuisia. Historiallisen nelossijan lisäksi mitali jäi parin pisteen – tai parin sentin – päähän, joten kokonaisuutena Suomen turnaus oli suuri menestystarina.

Lopulliseksi saldoksi jäi viisi voittoa, neljä tappiota. Ennakkosuosikkeja eli Liettuaa, Saksaa, Serbiaa, uudelleen Saksaa ja Kreikkaa vastaan Suomi onnistui nappaamaan vain yhden voiton, joten parantamisen varaakin jäi. Kuten menestyvällä joukkueella kuuluukin.

Pidemmittä kirjoituksitta asiaan: tässä Susijengin pelaaja-arvostelut EM-kisoissa 2025.

1 Miro Little – ★★★

Kaksijakoiset kisat. Tampereella täysin hukassa myös puolustuspäässä, etenkin avausottelussa Ruotsia vastaan. Neljännesvälierässä Serbiaa vastaan pelasi elämänsä maaottelun, minkä jälkeen peli alkoi rullata totuttuun tapaan. Joukkueen paras syöttökeskiarvo: 2,6. Heittopeliin ei ole vieläkään löytynyt tarpeeksi laatua, rutiinia ja itseluottamusta hurjasta työmäärästä huolimatta.

Miro Little.Lehtikuva

9 Sasu Salin – ★★★

Aikanaan Salin laitettiin kentälle pysäyttämään vastustajan takakenttää, mutta jalat eivät enää käy vanhaan malliin. Kaukoheittäjänä yhä Euroopan eliittiä, mikä nähtiin etenkin puolivälierässä Georgiaa vastaan. Ennakkosuosikkeja vastaan Salin kuitenkin onnistui kolmosissa vain 18 prosentin tarkkuudella (3/17), mikä näkyi pistesaldoissa: Liettua 0p, Saksa 2p, Serbia 6p, Saksa 0p, Kreikka 5p. Takamiehelle harvinaisen komea 1,6 hyökkäyslevypallon keskiarvo kertoo Salinin luonteesta paljon.

13 Olivier Nkamhoua – ★★★★

Pelaa isolla sielulla ja sydämellä, kykeni tuomaan energiaa ja sytyttämään joukkuetta vaikeina hetkinä. Kun turnaus päättyi hänen osaltaan viidenteen virheeseen, taistelu ja tunne purkautui kyynelinä. Pelasi turnauksen yli kymmenen pisteen keskiarvolla. Oli ajoittain Suomen paras pelaaja. Susijengin avainhahmoja tulevissa MM-karsinnoissa, kun Pohjois-Amerikan isot avut Markkanen ja Muurinen eivät ole maajoukkueen käytettävissä.

18 Mikael Jantunen – ★★★★★

Suomen paras pelaaja EM-kisoissa. Luit oikein. Näytti viimeistään nyt lajiväen ulkopuolellekin, miksi Euroopan ykkösseura Fenerbahce hänet halusi riveihinsä. Turnauksen parhaita puolustuspelaajia ja hyökkäyksessä tekee oikea-aikaisia ajoja korille. Mikä tärkeintä, Jantunen on kehittynyt vuosien varrella loistavaksi kaukoheittäjäksi. Turnauksessa aivan huikea kolmossaldo: 18/40 (45%). EM-mitalin tuova voittoheitto lähti Jantusen käsistä Kreikka-pelin päätössekunneilla, mutta tippaus jäi vaikeasta asennosta vajaaksi.

19 Elias Valtonen – ★★★★

Juniorina tuhoja hyökkäyspäässä tehnyt Valtonen on ammattilaisena tehnyt komean uran roolipelaajana. Puolustuspään erikoismies suoriutui ydintehtävästään tällä kertaa tyydyttävästi. Neljäs tähti tuleekin isojen hetkien isoista teoista, kuten neljännesvälierässä Serbiaa vastaan ratkaisevat kolmoset Nikola Jokicin naamatauluun. Riiassa pelatut ottelut Serbiaa, Georgiaa ja Kreikkaa pysyivät tiukkoina aivan maalisuoralle saakka. Näissä otteluissa Valtonen teki yhteensä 37 pistettä, joista peräti 28 päätösneljänneksillä! Valtosen kolmas vapaaheitto Kreikka-pelin päätössekunneilla olisi vienyt Suomen todennäköisesti jatkoajalle, mutta ilman Valtossen panosta Suomi ei olisi edes päässyt lähelle. Ja ilman hänen yksilösuorituksiaan Suomi ei olisi koskaan edennyt mitalipeleihin.

20 Alexander Madsen – ★★

Viime kesän olympiakarsinnoissa isossa roolissa, tällä kertaa peliminuutit jäivät alkulohkoon. Vastuuta on luvassa jälleen syksyn MM-karsinnoissa.

21 Edon Maxhuni – ★★★

Hyviä ja huonoja hetkiä. Avainroolissa Ruotsi-voitossa. 2,4 koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden on Maxhunille vaatimaton tilasto, olkoonkin että Suomen peli näissä kisoissa ei rullannut perinteisesti ykköspaikan takamiesten pyörittämänä. Vastapainoksi Maxhuni piti pallosta paremmin huolta kuin vaikkapa Little. Haittasiko Saksa-välierässä vääntynyt nilkka vielä pronssipelissä? Sitä emme tiedä, mutta panos jäi vaisuksi: heitot 0/6, nolla pistettä, yksi syöttö, yksi menetys.

23 Lauri Markkanen – ★★★

Superkesä sai jatkoa Tampereella, kun Markkanen jyräsi yli Ruotsin, Ison-Britannian ja Montenegron yli 32 pisteen keskiarvolla. Sitten tapahtui jotain. Ensin Liettua näytti, miten Markkanen saatiin pelattua isoilta osin pelistä pois ja muut seurasivat perässä. Samalla Suomen ykkösaseen heittokäsi kylmeni täysin ja kolmosprosentti painui kauas siitä, mitä Markkaselta on Susijengissä ja jopa NBA:ssa totuttu näkemään. Yksi puute erottaa suomalaisen tämän(kin) turnauksen absoluuttisesti terävimmästä kärjestä: kyky luoda tilanteita yksin pallon kanssa. Lempinimi ”The Finnisher” on erityisen osuva – Markkanen on nimenomaan viimeistelijänä maailmanluokkaa. Odotuksiin nähden kokonaisuus näissä kisoissa oli pettymys.

24 Miikka Muurinen – ★★★★★

Kisojen paras nuori pelaaja. Aivan huima turnaus suhteessa siihen, että puhutaan yhä 18-vuotiaasta lukiolaisesta, joka menee yliopistoon vasta vuoden päästä. Kasvoi isompiin saappaisiin turnauksen edetessä. Mukaan mahtui kokemattomuuden piikkiin meneviä ja välillä jopa lapsellisia virheitä. Ne kuitenkin kuuluvat kasvutarinaan nettopanoksen jäädessä kirkkaasti plussalle. Tämä turnaus muistetaan kolmesta asiasta: historian ensimmäisistä mitalipeleistä, katkerasta Kreikka-tappiosta ja Miikka Muurisen lopullisesta läpimurrosta. Lauri Markkanen olisi samassa iässä mahtunut Susijengiin, ellei olisi vääntänyt nilkkaansa juuri ennen vuoden 2015 EM-kisoja. Mutta ei Markkanen vielä silloin näin näkyvä apu olisi ollut. Muurinen on Suomen seuraava supertähti.

30 Andre Gustavson – ★★★

Pienellä vastuulla läpi kisojen, mutta täytti roolinsa mallikkaasti ennen kaikkea tuomalla energiaa puolustukseen.

34 Jacob Grandison – ★★★

Nousi turnauksen edetessä avausviisikon pelaajaksi ohi Sasu Salinin. Huimia harppauksia puolustuspelissä, vaikka vieläkin näkyy siellä täällä nukahduksia. Auttoi Suomen levypallopelaamista menemällä ahnaasti joukkuekavereiden heittojen perään. Kelpo kaukoheittäjä.

35 Ilari Seppälä – ★★

Sama kuin Madsenilla, vähät minuutit jäivät Tampereelle. Nähdään syksyllä MM-karsinnoissa!