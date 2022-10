Vesa Kallionpään kommentti: Saksa ryssi Euroopan energiapolitikaan, mutta vastuu virheistä on talouden suurvallalle vaikea asia

Saksa on ryssinyt Euroopan energiapolitiikan. Kaksi yhteensä 20 miljardin hintaista räjäytettyä kaasuputkea makaa Itämeressä muistomerkkinä siitä.

Vladimir Putinin kanssa heilastellessaan Saksa alkoi uskoa myös ikuiseen rauhaan. 2 500 Leopard-panssarivaunun armeija on sulanut noin 250 vaunuun. Suomellakin taitaa olla niitä melkein saman verran.

Ukrainan sodan takia tuotantolinjoja yritetään saada uudelleen käyttöön. Siihen menee aikaa. Rahaa asevarusteluun on luvattu 100 miljardia euroa, jolla pitäisi saada hankittua lentokoneita, laivoja, tankkeja ja ties mitä.

Saksa ei tee virheitä

Muutaman päivän retki Saksaan ja täkäläisten politiikan takapirujen tapaaminen on silmiä avaava kokemus. Saksa ei tee virheitä tai vaikka tekisikin, niin ainakaan se ei ole Saksan oma vika. Talouden suurvalta näkee itsensä suurvaltana, vaikka välillä tulisi hölmöiltyäkin.

Energiapolitiikassa Venäjä-riippuvuus toki myönnetään, mutta nyt kaasun saanti on muka hoidossa. ”Vain” hinta on ongelma.

Suomen hallitusta ravistelevasta EU:n ennallistamisasetuksesta ei Saksan vihreässä elinkeino- ja ilmastoministeriössä tunnu olevaan mitään käsitystä. Soita on kuulemma hyvä suojella ja ongelma on siinä, että Etelä-Saksan on vaikea saada uusia tuulivoimalalupia.