Vesa Kallionpään kommentti: Putin otti käyttöön Raatteen tien taktiikan – Ukraina on motitettu ja uuvutussota jatkuu

Venäjä ja presidentti Vladimir Putin ovat ilmeisesti kerranneet Suomen talvisodan tapahtumia Raatteen tiellä. Siellä vähälukuiset suomalaisjoukot pysäyttivät ylivoimaiset neuvostojoukot kapealle tielle, pilkkoivat jättimäisen kolonnan pieniksi moteiksi ja tuhosivat ne vähitellen lumisen metsän kätköistä tehdyillä hyökkäyksillä. Pakkanenkin oli suomalaisten puolella.

On kuin kohtalon ivaa, että tuhotut joukot olivat pääosin ukrainalaisia. Nyt ukrainalaisia uhkaa Venäjä, joka näyttää pyrkivän palauttamaan Ukrainan pala palalta Venäjän vaikutuspiiriin. Krim ja Itä-Ukraina on jo palautettu ja on hyvin mahdollista, että jatkoa seuraa.

Ukraina on motitettu maa

Venäjä on jo käytännössä motittanut koko Ukrainan. Venäläisjoukot väijyvät ympäri laajan maan rajoja ja jo rajojen sisälläkin: Transnistriassa, Krimillä, Ukrainan itärajalla ja Valko-Venäjällä.

Ero Raatteen tiehen on se, että venäläisillä on Ukrainan ympärillä huomattavan iso sotavoima. Toki Ukrainan armeija on varteen otettava vastustaja, mutta Venäjällä on lopulta materiaalinen ja osin tekninenkin ylivoima.

Halla-ahon hivutusteoria

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) arvioi Twitterissä, että Venäjä on 30 vuodessa systemaattisesti saartanut Ukrainan tekemällä Transnistriasta, Valko-Venäjästä ja Krimistä tukikohdan.

Venäjän taktiikka on Halla-ahon mukaan selvä. Alueita otetaan haltuun pikku hiljaa siten, ettei muun maailman sietokynnys ylity. Halla-aho arvelee, että samalla taktiikalla Venäjä pyrkii aikanaan tekemään myös Donetskin ja Luhanskin kaappauksesta tapahtuneen tosiasian.

Loppunäytös Halla-ahon teoriassa on Ukrainan pakottaminen sotaan idässä, mistä Venäjä saisi syyn hyökätä Ukrainaan myös etelästä, lännestä ja pohjoisesta.

Ukraina on yksin kylmässä

Läntinen maailma julistaa tukeaan Ukrainalle. Henkilö- ja talouspakotteita asetetaan. Myös aseapua on annettu ja annetaan ehkä myös jatkossa.

Sotimaan länsi ei kuitenkaan halua Ukrainaan lähteä. Pidäkkeitä ovat muun muassa sodan poliittiset ja taloudelliset seuraukset sekä suursodan riski. NATO puolustaa omiaan, mutta Ukraina ei ole NATO:n jäsenmaa.

Ei Venäjäkään varmasti sotaa halua, mutta Ukrainan se ilmeisesti haluaa tai ainakin uusia osia siitä. Vuosikymmeniä kestänyt laajenemispolitiikka jatkuu aikataululla, jota lännessä kukaan ei tiedä.

Kasakka ottaa nyt mitä irti on. Länsi on mitä on. Siinä välissä on nyt kylmä.

