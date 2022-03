Eeva Lehtimäen kommentti: Mielipidepiiritys Mäntyniemessä kiristyy – mitä presidentti Niinistö miettii Nato-jäsenyydestä juuri nyt?

Kansa on tiensä valinnut ja ilmassa on jopa kärsimättömyyttä.

Jo aiemmista mittauksista tuttuun tapaan Suomen Nato-jäsenyyttä kannattaa 60 prosenttia suomalaisista. Tuki on laajaa eri ryhmissä ja puolueissa.

Venäjän aggressiivisen hyökkäyksen jälkeen suomalaisten kanta on vaihtunut tässäkin suhteessa salamavauhtia. Lähes puolet (48 prosenttia) kansalaisista kannattaisi Nato-jäsenyyttä Evan tuoreessa mittauksessa, vaikka ylin valtiojohto ei sitä kannattaisi.

Suomalaisilla on myös kiire Natoon Venäjän sotilaallisen uhan alla. Peräti 41 prosenttia haluaisi päätöksen liitytäänkö sotilasliittoon vai ei jo lähikuukausina.

Jokainen voi halutessaan seurata lähes reaaliajassa Ukrainan presidentin vetoomuksia länsikumppaneille sotilasavun tarpeesta. Saat solidaarisuutta, seisoma-aplodeja, rahaa, humanitaarista apua, jopa aseita, mutta muuten hoidat maasi puolustuksen itse ja yksin, koska et ole Naton jäsen.

Hengästyttävä matkaohjelma ja Nato

Presidentin tapaamis- ja puheluohjelma on ollut hengästyttävä viime viikot. Yhdysvaltain presidentti, Ruotsin pääministeri, Venäjän presidentti, Iso-Britannian pääministeri, Ranskan presidentti…

Suomalaisille tämän pitäisi kertoa, että juuri nyt sekä suurvaltojen että Naton painopiste on Ukrainan sodan hoitamisessa ja tulitaukotoiveessa, ei Suomen ja Ruotsin Nato-pähkäilyssä.

Shakinpeluuta – mikä on viisas siirto ja milloin?

Yksi isoista kysymyksistä, varsinkin ulkopoliittisella johdolla, on ajoitus. Milloin mahdollinen jäsenhakemus olisi viisasta jättää, jos ja kun vaaka kallistuu siihen suuntaan?

Kansansuosikkia on myös arvosteltu

Kansansuosikki Niinistö on viime viikkoina törmännyt presidenttikaudellaan itselleen outoon ilmiöön kuumentuneen Nato-keskustelun aikana. Presidenttiä on arvosteltu vaikeaselkoisuudesta, johtajuuden puutteesta, viestejä turvallisuuspoliittisista näkemyksistä on saatu tulkata ulkomaisten haastattelujen kautta.