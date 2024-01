Naton Rob Bauer: Venäjä joutuu käyttämään Ukrainassa yhä heikkolaatuisempia sotilaita

Venäjän uhkaan valmistautumisessa ei ole mitään uutta, koska Nato valmistautuu juuri Venäjän ja terroristiryhmien uhkaan. Näin totesi torstaina liittokunnan sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer Naton päämajalla Brysselissä. Tiedotustilaisuus pyöri sen ympärillä, voisiko Venäjä olla valmis hyökkäämään Nato-maihin jo lähivuosina. Viime viikkoina asiasta on keskusteltu laajasti, ja Bild-lehti myös uutisoi Saksan puolustusvoimien skenaariosta, jossa valmistauduttiin siihen, että Venäjä mahdollisesti hyökkäisi Naton alueelle jo vuonna 2025. Bauer päätyi siksi antamaan pikaisen tilannekuvan Venäjän asevoimista. Hän totesi, että Venäjä joutuu käyttämään Ukrainassa koko ajan yhä heikompilaatuisia sotilaita ja on menettänyt paljon kalustoa. Siksi Venäjä joutuu myös kunnostamaan vanhempaa laitteistoa ja ottamaan sellaista käyttöön varastoista. Samaan aikaan Venäjä on kuitenkin ajanut puolustusteollisuuttaan ahkerasti ylös, minkä seurauksena se on muun muassa pystynyt lisäämään ohjustuotantoaan. – Valitettavasti he saavat nyt ohjuksia myös Pohjois-Koreasta. Oletamme heidän myös saavan ohjuksia Iranista, vaikka emme ole nähneet niitä vielä, Bauer sanoi. Hän nosti esille myös Venäjän käyttämät iranilaiset lennokit ja mahdollisuudet rakentaa iranilaisia lennokkeja Venäjällä. Lisäksi hän kuvaili Venäjän ilma- ja merivoimien olevan menetyksistä huolimatta kyvykkäitä ja sanoi saman koskevan myös avaruus- ja kyberkyvykkyyksiä.

Onko Nato valmistautunut?

Vaikeuttaako Ruotsin puuttuminen?

Sotilaskomitean kokoukseen osallistuvat Nato-maiden puolustusvoimien ylipäälliköt ja heidän kollegansa Ruotsista. Mutta kuinka helppoa sotilaallinen suunnittelu on, kun Ruotsi on yhä Naton ulkopuolella?



Bauer totesi, että liittokunnan suunnitelmat koskevat 31:tä jäsenmaata. Kaikki on kuitenkin valmista sille, että Ruotsi liittyy mukaan, hän sanoi.



Myös Cavoli kommentoi asiaa.



– Tietenkään liittokunnan ulkopuolella he eivät ole osa suunnitelmia nyt. Mutta maantieteellisesti he ovat aivan keskellä suunnitelmia, joten totta kai siihen täytyy valmistautua yleisesti, hän sanoi.



Ruotsissakin on käyty keskustelua, jonka mukaan kansalaisten tulisi valmistautua sotaan. Bauer kommentoi tätä sanomalla, että koko yhteiskunnan on oltava aiempaa valmiimpi ja antoi esimerkiksi asiasta puolustusteollisuuden kapasiteetin.