Kommentti: Stubb kalastaa samoilla vesillä Haaviston kanssa – mutta vastaako hän pelkästään Orpon rukouksiin?

Puheenjohtaja Orpolla on nyt yksi murhe vähemmän, mutta pääministeri Orpolla niitä vielä riittää, kun hallitus olisi pidettävä toimintakykyisenä.

Löytääkö joku ilmiön?

Presidenttikisan lähtökohdat vaikuttavat yhä kovin tasaisilta. Tarvetta on kahdelle kierrokselle.

Tasainen tilanne tarkoittaa sitä, että kampanjoiden onnistumisilla ja epäonnistumisilla on suuri merkitys. Löytääkö joku ehdokas ilmiön taakseen hyvillä avauksilla ja onnistuneella esiintymisellä?

Kova kilpailutilanne tarkoittaa myös sitä, että ehdokkaiden on oltava täysillä mukana. Koko maan kiertäminen on kovaa työtä, mutta sitä on pakko tehdä tosissaan, jos haluaa voittaa.