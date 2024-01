Eeva Lehtimäen kommentti: Jos Stubb valitaan, pitäisikö presidentinvaaleissa puhua vallan keskittymisestä Kokoomukselle?

Kinkut, lohet, seitanit ja joulutortut on nyt syöty ja presidentinvaaleissa alkaa loppukiri. Vaalien ensimmäiseen kierrokseen on aikaa vajaa kuukausi, mutta kamppailu on ollut kuivakka kuin variseva kuusi olohuoneen nurkassa, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.