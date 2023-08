Kokoomuksen presidenttipeli ratkesi – Alexander Stubb pyydetään ehdokkaaksi

Orpon mukaan Stubb on vahvin kokoomuksen ehdokkaaksi.

Vuoden 2024 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta 2024. Todennäköisesti tarvittavan toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta 2024.

Puolustusministeri, kansanedustaja Antti Häkkänen on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta ja muutamat piirijärjestöt ovat jo ehtineet ilmoittaa tukevansa Häkkästä.

Stubb on sanonut ainakin harkitsevansa ehdokkuutta, jos puolue häntä ehdolle painokkaasti pyytää. Orpo on todennäköisesti kysynyt Stubbin valmiutta lähteä kisaan jo aiemmin eli Stubbia voidaan pitää aika varmana kokoomuksen ehdokkaana.

– Lähden liikkeelle tehtävän vaatimuksista. Tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Stubb on toiminut muun muassa pääministerinä, hän on kielitaitoinen, kansainvälisten asioiden huippu. Hän on selkeästi vahvin monista hyvistä ehdokkaistamme. Nyt ryhmittaydymme yhden nimen taakse, Orpo sanoi tiedotusvälineille.