Päätoimittajan kommentti: Haavisto saa kiittää taktikoivaa vasemmistoäänestäjää – entä jos porvarit pelaavat samaa peliä toisella kierroksella?

Haaviston kannattaa kiittää Halla-ahoa

Halla-ahon nousu kannatusmittauksissa vakuutti vasemmistoliiton Li Anderssonin ja Sdp:n Jutta Urpilaisen potentiaalisia kannattajia siitä, että nyt on äänten keskittämisen paikka – Haavistolle. Toisin sanoen vasemmisto taktikoi Haaviston toiselle kierrokselle.

Haaviston kannalta kiintoisaa on, että hän karisteli punaväriä yltään jo hyvissä ajoin vaalikampanjansa alussa. Vihreänkin kanssa on ollut tarkka paikka. Haaviston kampanjatiimi on ollut kerkeä muistuttamaan, että Haavisto ei ole vihreiden vaan valitsijayhdistyksen ehdokas.