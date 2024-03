Sihvonen jyrähtää: Suut tukkoon, Rikard Grönborg, Antti Pennanen ja Ville Peltonen!

Kuluva lätkäkevät on jälleen osoittanut, ettei irvileukojen iskusanat siitä, että jääkiekkoilu olisi yksinkertaisten miesten yksinkertainen peli, ole aivan tuulesta temmattu.

Taas on SM-liigassa piisannut parranpärinää tuomarilinjasta. Asialla ovat olleet ihan aikuiset miehet, herrat päävalmentajat, vaikka puheet ovat lapsellisia.

Täytyy olla harhaiset luulot omasta kaikkivoipaisuudesta, jos luulee voivansa vaikuttaa SM-liigan tuomarilinjaan pudotuspelien alla, saati aikana.

Siellä ovat olleet asialla ainakin mestarisuosikkiseurojen Ilveksen Antti Pennanen, Tapparan Rikard Grönborg ja HIFK:n Ville Peltonen. Mutta toki monet muutkin.

Pennanen aloitti parkumisen

Antti Pennanen aloitti parkunsa ja esiintymisen omassa asiassaan jo runkosarjan lopulla 8. maaliskuuta Ilves–Tappara-ottelun jälkeen. Pennanen esiintyi konkarina ja melkeinpä sylki alentuvasti tuomareiden päälle viittaamalla siihen, että pelaajat joutuvat "auttamaan" tuomareita viheltämään. Olipa Pennanen vielä ylevästi muka pelin puolella harmistuneena siitä, ettei valmentajia kuulla:

"Sanoin ja viime vuoden pudotuspeleissä tästä samasta aiheesta, en syytä ketään filmaamisesta, mutta pointtini on se, että ei voi olla niin, että pelaajien pitää auttaa tuomareita hankkiakseen jäähyn. Nyt siellä saa roikkua, sitoa ja estää, jos pysyy pystyssä, ei tule jäähyä.

Olen ollut pitkään tässä sarjassa, jos tämä kulttuuri jatkuu, on selvää, että pelaajien houkutus tuomareiden auttamiseen kasvaa. Ymmärrän pelaajia, minua harmittaa pelin puolesta, että tämä sallitaan. Haastan tuomareita, yksi syy valmentajien turhautumiseen on se, että meitä ei kuunnella."

Pennanen viittaa viime kauteen. Aivan. Paraskin. Hänellä itsellään oli tuolloin täysi työ pitää Ilves "arvojensa" mukaisessa järjestyksessä jäällä Pelicans-sarjassa. Päävalmentaja oli pelien jälkeen tolaltaan, mutta toki parempaa voi aina vaatia muilta, tuossa kohtaa tuomareilta. Kuka tuollaisia kiukkupusseja kuten Pennanen haluaa edes kuunnella?

Video Pennasen taannoisesta avautumisesta katsottavissa artikkelin yllä.

Grönborg peräti luennoi aiheesta

0:34 Tästä videosta nousi kohu: Rikard Grönborg antoi täyslaidallisen Jyri Rönnille SM-liigaottelun jälkeen.

Nyt Grönborg on jo niin kova luu linjaamaan suomalaista jääkiekkoilua, että hän oli puhunut erotuomariaiheesta kaikkitietävään sävyyn kaikista mahdollisista paikoista Jääkiekkojournalistit ry:n seminaarissa Nokia Arenassa ennen kolmatta Tappara–TPS-puolivälieräottelua. Sen jälkeen hän oli vielä tähdennellyt asiaa ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa:

"Painia taas. Molempiin suuntiin. Katsokaa kolmatta erää. Haluavatko ihmiset todella katsoa aikuisia ihmisiä painimassa?"

Tosin Grönborg ja TPS:n päävalmentaja Tommi Miettinen pelasivat aiheen tiimoilta nollasummapelin, kun Miettinen kuittasi näin:

"Haluaisin kommentoida tuohon, että pitää ymmärtää tässä vaiheessa kautta, että kaikki valmentajat puhuvat omasta näkökulmastaan. Tuomarilinja on ollut hyvin tasapainoinen kaikissa kolmessa pelissä, ja annetaan kamppailla, kuten kuuluukin kovassa pelissä. Minä olen oikein tyytyväinen siihen."

Peltonen epäolennaisuuksien kimpussa

Ville Peltonen keskittyi aivan epäoleelliseen ensimmäisen Pelicans–HIFK-pelin jälkeen ihmettelemällä lahtelaisten Kasper Puution peruttua jäähyä. Ehkä Peltosen olisi pitänyt sarjan siinä vaiheessa olla fokusoitunut johonkin aivan muuhun.

Peltonenkin oli aloittanut oman ristiretkensä tuomareita ja SM-liigaa vastaan jo aiemmin helmikuussa helsinkiläisille voittoisan HIFK–Ilves-matsin jälkeen. Peltonen meni niin pitkälle, että hän syytti erotuomareiden yrittävän viedä tunnetta paitsi kyseisestä pelistä myös yleisemminkin peleistä pois – syytös on posketon:

”Kaikki se tunne, mitä täällä hallissa oli, oli juuri sellaista mitä halutaan. Sitä tuomarit yrittävät ottaa pois, mutta eivät yrittäneet niitä slasheja (huitomisia) ottaa pois. Mielestäni niistä no puhuttu ja sen sellainen asia, että toivon Liigan puuttuvan siihen paremmin.”

Johtopäätöksiä

En ole nähnyt SM-liigan erotuomarijohtaja Jyrin Rönnin viime aikoina osallistuneen tuohon edellä kuvaamaani "keskusteluun" julkisesti. Mediakin on yrittänyt tavoittaa Rönniä jopa yksittäisten tapausten osalta.

On aivan oikein Rönnin puolelta pysyä tässä kohtaa sivussa. Kun osa valmentajista on suunniltaan, kun mediat etsivät kohuaiheita, on parasta, ettei Rönn osallistu julkisesti tähän arvottomaan näytelmään.

Sen teen selväksi, että ensi kesänä tämä suunsoiton peli täytyy viheltää poikki. SM-liiga tärvelee omaa brändiään, kun se sallii valmentajien typerän älämölön ja yrityksen vaikuttaa, niin kuin Tommi Miettinen vihjasi, omaa asiaansa ajaen.

Sakot! Kesällä SM-liigan tulee sopia ja määrätä sakkojen määrästä sellaiselle valmentajalle, joka sesongilla 2024–2025 haluaa teknisesti tai tuohduksissaan puhua suunsa puhtaaksi. Puhukoon, mutta olkoon se kallista, sanotaan 10 000 euroa maksavaa puhetta se.

Eikä sovi unohtaa, että viime kauden alla erotuomarijärjestelmä kohtasi päävalmentajat ja urheilujohtajat. Silloin kuulemma etenkin valmentajat olivat vaatineet tai pyytäneet mahdollisuutta lisätä kaksinkamppailupitoisuutta kaukalossa.

Tuollaisten tapaamisten suhteen pitäisi olla varovaisia. Niin kauan kuin muistan, aina kun peliä on säädetty missä päin maailmaa tahansa säännöin ja etenkin tällaisin epämääräisin "kamppailun lisäämisen pyynnöin", on suuri vaara joutua ojasta allikkoon. Onneksi erotuomarit ovat pitäneet pintansa ja peli on pysynyt heidän osaltaan SM-liigassa laadukkaana.

Noita tapaamisia tulee olla, mutta niiden välillä kaikkien osapuolten pidettävä julkiset mölyt mahassaan. Tapaamisia voi olla myös kesken kauden, mutta niitä tulee jonkun osaavan täysin puolueettoman tahon johtaa ja välittää osapuolten kesken.

Jonkun pitää osata sanoa järkähtämättömästi muun muassa seuraavaa:

SM-liigassa ei ole sen erilaisempi tuomarilinja kuin SHL:ssä, Sveitsin liigassa tai NHL:ssä. Linja on sama. Myös toteutus. Ero on siinä, ja tätä esimerkiksi Görnborg ei hoksaa ollenkaan, että SM-liigassa pelataan niin mahdottoman tiiviin viisikon jääkiekkoa. Siitä seuraa enemmän kaksinkamppailemista, korkeampaa puolustuspelinopeutta, lukuisampia normaaleja estopelaamisia, pidempiä laidanvieriruuhkia ja niin edelleen.

Älkää hyvät valmentajat SM-liigassa munatko itseänne puhumalla ohi suunne arvostellessanne erotuomareita ja sen takana olevaa järjestelmää! Kyse on pelistä. Teidän tulee tuntea suomalainen jääkiekkoilu perin pohjin. Ja niin te tunnettekin, joten älkää enää ryhtykö opportunisteiksi.

Ja onhan se pöllöpäinen tilanne, jossa julkisesti Grönborg on eri mieltä kuin Miettinen. Syvimmiltään kukin koutsi ajaa sitä näkökulmaa, jonka kokee auttavan eniten omaa joukkuettaan. Ylevät puheet "pelin edusta" ovat hevonkukkua. Surkein argumentti on Grönborgilla, kun hän on muka huolissaan, mitä katsojat haluavat tai eivät halua jäällä nähdä. Huvittaa, kun tämä ruotsalainen valmentaja tuntee jo peräti suomalaisen katsojan jääkiekkomaun.

Mutta, mutta. On SM-liigan johtajien tehtävä lopettaa tämä päävalmentajien julkinen typerehdintä. Vai eikö tähänkään 15 ja pian 16 erikuntaista seuraa kykene? Sopimaan tarkasti oman edun mukaisista yhteisistä pelisäännöistä.

Mikä järki on palkata SM-liigaan urheilujohtaja, jolla ei ole joko kykyä tai asemaa kertoa jo huomenna seuroille ja päävalmentajille, että nyt sitten ne suut kiinni? En syytä tässä Jussi Markkasta, enemmän ihmettelen järjestelmää, jossa kenelläkään ei ole valtaa tehdä mitään todella kunnollista yhteisen edun nimissä. SM-liiga kärsii rajusta rakenteellisesta johtamisvajeesta.

Ja henkilökohtaisesti, kullekin kahdeksalle pudotuspeleissä vielä mukana olevalle päävalmentajalle sanon suorat sanat: älä ainakaan tänä keväänä enää pue päällesi sitä pellenviittaa, jonka suojista suollat ja luulet muka vaikuttavasi erotuomaritoimintaan puheillasi.