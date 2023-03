Kommentti: SM-liigan keväässä pyörii hämmentävä sirkus – nyt nähty ylitti pahasti ymmärryksen

SM-liigan keväässä on jo nyt nähty puhuttelevia käänteitä ja isoja yllätyksiä. Kärppien putoaminen aiheutti ansaittua kritiikkiä, TPS:n suunnalta on kuulunut rajuja viestejä ja esimerkiksi Ässät ehti jo horjuttaa mestarisuosikki Ilvestä.

Tunne on ollut läsnä. Eri paikkakunnilla on pelattu huikeita kiekko-otteluita, joissa tilaa ei ole ollut nimeksikään. Ei kaukalossa, eikä katsomossa.

Intensiivisten kamppailujen keskellä on nähty myös ylilyöntejä. HIFK:n Ilari Melart sai kahden ottelun pelikiellon, kun hän täräytti poikittaisella mailalla Lukon Anrei Hakulista olkapään ja naaman seudulle.

– Tilannehuone on tarkastanut tiistain Tappara–KooKoo-ottelusta Tapparan Casimir Jürgensin mailalla lyönnin KooKoon Axel Ottossoniin. Tilanne ei etene Liigan kurinpitodelegaation käsittelyyn, sarjan twiitissä kerrottiin.

Päätös on todella hämmentävä, sillä C Moren lähetyksessä näytettiin hidastekuvaa, jossa näkyy selkeästi se, kuinka Jürgensin poikittainen maila osuu Ottossonin niskaan. Eli siis todella vaaralliselle alueelle.

”Liigan toiminnassa on tällä hetkellä paljon hyvää. Kurinpidon kaukaisuus on kuitenkin iso huolenaihe, koska tuolta voi kaivaa esiin videoita, missä samankaltaisesta taklauksesta ei tule ensin minkäänlaista pelikieltoa ja yhtäkkiä toiselle napsahtaa yhdeksän ottelun kakku. Onhan tuo nyt ihan linjatonta! Ei meistä kukaan tiedä, että mikä linja on ja mitä tulee mistäkin. Iso, iso epäkohta”, KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen hämmästeli MTV Urheilulle joulukuussa.