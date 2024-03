Kommentti: Leo Komarovin sikailu aiheutti räjähdysherkän tilanteen – tästä on kyse

Lahdessa illan asetelma oli katettu, kun Pelicansin ja HIFK:n ensimmäinen puolivälieräottelu lähti liikkeelle. Mökki täynnä, vaikka liput maksoivat aivan julmetusti ja Pelicansin fanit provosoivat ”Helsinki on Lahden esikaupunki” -chänteillää. Kaikkialta välittyi suorastaan kihelmöivä odotus.

Ei ollut ihme, että esimerkiksi sosiaalisen median puolella alettiin nopeasti kyselemään isomman pelikiellon perään. Moni on viitannut tammikuun Turun tapaukseen, missä Kärppien hyökkääjä Nick Ritchie takoi jäässä maannutta TPS-tähteä Markus Nurmea pään alueelle. Ritchie sai tempustaan kahdeksan ottelun mittaisen pelikiellon.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Miksi näin? On syytä nostaa parikin huomioitavaa seikkaa esille.

Edelleen: Komarov ylitti rajan ja sai tempustaan 5+20-minuutin rangaistuksen. Eli hän on jo maksanut hintaa.

En suinkaan puolusta Komarovin toimintaa tai vähättele hänen tekojensa vaarallisuutta. Tuon vain esille sen, että miksi Komarov ei välttämättä saa mitään jättimäistä pelikieltoa. Ja kyllä, eteen voi tulla myös skenaario, missä Komarov välttää kokonaan pelikiellon. Joskin tähän on vaikea uskoa, sillä tapaus on herättänyt jo niin paljon huomiota, että kurinpitoon kohdistuu nyt valtavaa painetta.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

He pelaavat nyt paras seitsemästä -sarjaa, mikä on vasta tilanteessa 1–0. Ei Pelicans voi vain alistua sen alle, että mitä HIFK tekee.

Tämän takia sarjan seuraavissa peleissä riittää huomattavasti mielenkiintoa. Koska fakta on myös se, että Pelicans pystyy vastaamaan fyysiseen peliin ja HIFK:n horjutusyrityksiin.

Sillä on Tyrväistä ja sillä on jo viime keväänä pahennusta aiheuttanut veri-Pena eli Ben Blood .

Ennen kaikkea nyt on syytä seurata Bloodia, jonka pelillinen panos on ollut sangen heikko sen jälkeen, kun hän palasi Lahteen. Blood on hidas ja hän ei pysty tuomaan kiekolliseen peliin sen suurempia ihmeitä.