Tämä on sähkön niin sanottu kauhukerroin – Helen nosti hintoja ja lisää voi olla luvassa: "Näin voi lyhyesti sanoa"

Ohut futuurimarkkina huolettaa

Kaasulauhteen hinta on kalliimpi kuin hiililauhteen. Kuokkanen kutsuu kaasulauhteen ja myytävän sähkön hinnan erotusta "kauhukertoimeksi", joka on tällä hetkellä kilowateissa noin 18 senttiä ja perustuu epävarmuuteen markkinoilla.

Saksa vaikuttaa koko Eurooppaan

Suomessa tuulivoiman määrä on kasvussa, mikä on hyvä uutinen hintojen hillinnän kannalta. Kun Suomessa on hyvä, tuulinen päivä – ei liian tuulinen, eikä liian tyyni – sähkön hinta on hyvin maltillisella tasolla, Hintsa huomauttaa.