Ilmastonmuutos riepottelee sähkömarkkinoita vielä pitkään – hinnantarkistukset saavat sähköllä lämmittävät kuumenemaan

Sähkön hinta on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 1995, jolloin sähkömarkkinat vapautettiin.

Kun päälle lyödään monopolin lukitsemat siirtohinnat, sähkölasku on kallistunut satoja euroja vuodessa.

Sisäänheittohintaan – ja sitten nostetaan

Tyypillinen tarina on vaikkapa seuraavanlainen.

Uusi yhtiö ilahduttaa asiakastaan kolmen kuukauden kuluttua kirjeellä: "Superwattitarjouksemme päättyy ja uusi hintamme on 6.99 senttiä/kWh".

Päästöt kuriin – ja asiakas maksaa

– Sähkön hinta on noussut viime vuoden kuivuuden ja päästöoikeuksien kallistumisen tähden, selittää Paananen.

Pörssi mittaa myös sähkömme hinnan

Helsingin kaupungin omistama Helen on Fortumin jälkeen Suomen suurin sähköyritys ja takoo erinomaista tulosta, viime vuonna 930 miljoonan euron liikevaihdolla 130 euron voitto.

Tuloksestaan huolimatta Helen on nostanut sähkön hintaa kahdessa vuodessa 30 prosenttia.

Sekin myy tuottamansa sähkön Pohjoismaiseen sähköpörssiin ja ostaa sen sieltä tukkuhintaan myydäkseen sitten asiakkailleen. Heitä on noin 500 000.

– Se on todellinen markkinahinta ja mekanismi takaa sen, että asiakkaalle on tarjolla juuri sellaista sähköä, jota hän haluaa, selittää Helenin myynti- ja asiakasopalvelujohtaja Marko Riipinen.

Entistä enemmän kysyttyä on päästötön ja uusiutuva energia, tuuli- ja vesivoima.

Omavaraisuutta ja varmaa tuontia lisää

Suomi tuo sähköstään yhä noin neljänneksen. Kotimaisesta tuotannosta jo 79 prosenttia on päästötöntä sekä uusiutuvaa sähköä: vesi- ja tuulivoimaa, biomassaa ja eniten ydinvoimaa.

Murrosvaihe on melkoista tasapainoilua, jotta sähkö riittää. Kulutus on kasvanut. Viime aikoina on ollut tilanteita, että siirtoverkkokapasiteetti ei ole riittänyt Suomen tuontitarpeeseen.