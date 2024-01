Kommentti: Turha valittaa kalliista sähköstä, kun ratkaisuja on tarjolla

Moni ottaa nyt määräaikaisen sopimuksen – vaikka puoleksi vuodeksi

Suomalaisista on tullut viime vuosina yhä enemmän pörssisähkön kannattajia. Reilu vuosi sitten alle 15 prosentilla oli sähkön markkinahintaan perustuva pörssisähkösopimus, mutta tänä vuonna sellainen on ollut jo kolmanneksella kuluttajista.

Energiayhtiö Helenin mukaan hiljattain suurin osa asiakkaista on valinnut määräaikaisen sopimuksen. Joukossa on myös ollut pörssisähköstä vaihtajia. Ehkä kyse on hintapiikin aiheuttamasta pelkokertoimesta, mutta taustalla on toinenkin syy.