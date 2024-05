Pörssisähkön suosio kasvaa – tämä on keskihinta kesällä

Energiayhtiö Helenin asiakkuudet ja palvelut -liiketoiminnon johtaja Anu-Elina Hintsa kertoo STT:lle, että Helenin uusista sopimuksista noin kolmannes on pörssisähkösopimuksia ja 60 prosenttia on määräaikaisia.

Myös energiayhtiö Väreellä pörssisähkön kysynnän kerrotaan vilkastuneen kesää kohti samalla, kun kiinteähintaisten sopimusten suosio on laskenut.

Futuurien perusteella touko-syyskuussa pörssisähkön keskihinta on arvonlisäveroineen noin kolmesta sentistä noin neljään senttiin kilowattitunnilta.

Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaava Tuomas Yrttiaho sanoo, että pörssisähkösopimusten kysyntä on kasvanut selkeästi viimeisen parin vuoden aikana.

– Meistä se on positiivinen asia, koska silloin asiakkaalla on hyvä insentiivi kuluttaa järkevästi sähköä. Edullisemmat tunnit tarkoittavat pääsääntöisesti, että kulutus on niissä pienempää. Siirtämällä omaa kulutusta edullisemmille tunneille kulutuskysyntä pysyy tasaisempana, jonka johdosta myös hinta pysyy tasaisempana. Näin koko sähköjärjestelmä ja käyttäjät hyötyvät.