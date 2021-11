Kommentti: Ratkaisu on tehtävä jo ensi kesänä – kuka valmentaa Huuhkajia EM-karsinnoissa?

Kanervan nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Olisi kaikkien etu, että joko Kanerva tai mahdollinen uusi päävalmentaja saisi rauhassa valmistaa miehistöään syksyn 2022 otteluissa keväällä 2023 alkaviin EM-karsintoihin. Valmistautumisjakso on tuiki tärkeä – etenkin, kun pelaajistossa tapahtunee taas muutoksia.

Täytyy muistaa, että ensi vuosi on jo Kanervan kuudes päävalmentajana Huuhkajissa. Helsinkiläisluotsin kasvot ovat runkopelaajien näkövinkkelistä väkisinkin hieman kuluneet, vaikka on syytä alleviivata, että Kanerva on tehnyt pääosin erittäin hyvää ja linjakasta työtä vaativassa pestissään. Sitä ei voi kiistää oikeastaan kukaan.

Palloliiton johdon on silti osattava ratkaista, onko Kanervalla esikuntineen riittävästi osaamista organisoida esimerkiksi kollektiivista hyökkäyspelaamista. Paljon käytetyssä 5–3–2-ryhmityksessä ongelmana on ollut liian usein pelillisen tasapainon löytäminen. Keskikentän kolmikon, yhden puolustavamman ankkurin ja kahden kasipaikan keskikenttäpelaajan puolustaminen on yksi keskeinen asia, jonka laatua on parannettava.