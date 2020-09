Lapin yrittäjillä yhä tiukat paikat – "350 000 euroa lähti yhdellä sähköpostilla"

Lapin Matkailuelinkeinon liiton tutkimuksen mukaan Lapin matkailuyrityksistä 60 prosenttia uhkaa konkurssi, jos ulkomaalaiset eivät pääse talvella Lappiin. Ulkomaalaiset matkanjärjestäjät tekevät parhaillaan varauksia, mutta kysyntään ei voida vastata. Nyt tullut päätös on toimijoiden mukaan askel eteenpäin, mutta isoja kysymysmerkkejä on edelleen.

– Hallituksen päätös on helpotus, mutta erityisesti tuplatestaus, jos sellaista tullaan vaatimaan, tulee kaatamaan koko hyvän päätöksen, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma tiedotteessa.

Ylläs on pitkään panostanut matkailijoiden viipymän pidentämiseen.

– Tämä on sekä aluetaloudellisesti että kestävyyden kannalta tärkeää. Nyt jos alueella muutaman päivän pidempään vierailevat matkailijat velvoitettaisiin tekemään toinen koronatesti Kolarissa, 45 minuutin bussimatkan päässä Ylläkseltä, siitä voi muodostua ylivoimainen este, Haarma sanoo.

Perheyritys ulkomaalaisten varassa

Ylläksellä Äkäslompolossa toimivan Hotelli ja Ravintola Ylläshuminan asiakkaista 96 prosenttia on ulkomaalaisia, pääasiassa keskieurooppalaisia.

Ylläshuminan toiminta on rakennettu ulkomaalaiselle asiakaskunnalle, joka haluaa lomaltaan koko paketin: kuljetukset, majoituksen, ravintolapalvelut ja ohjelman.

Qvisteillä on tavallisesti talvikaudella 35 työntekijää. Heistä osa on omaa perhettä: yrityksessä työskentelevät Qvistien pojat puolisoineen. Molemmilla perheillä on lapsia.