Pääsiäisen aikoihin Pirre sai puhelun, joka vei jalat alta: "Mietin vain, teenkö konkurssin" – nyt kaupassa on jopa enemmän työntekijöitä kuin ennen koronaa

Koronaepidemia jatkuu edelleen, mutta kauppias Pirre Mahlberg kertoo, että K-Market LevinPorossa tilanne on tiukan kevään jälkeen kääntynyt onneksi positiiviseen suuntaan. Kotimaan matkailijoita on näkynyt Mahlbergin mukaan kaupassa jo kesästä lähtien selvästi enemmän. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on havaittu jopa pientä kehitystä.