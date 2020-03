Ruotsin ja Suomen välinen raja laitettiin kiinni ja se vei puolet kolarilaisen Jarmo Pudaksen asiakkaista – isku kiteytyi kohtaamiseen rajalla: "Tilanne on nyt tämä, minä en pääse yli"

Länsi-Lapissa sijaitsevassa Kolarissa jo 38 vuotta toimineen Tarvike-Auto Jarmo Pudas KY on ruotsalaisten suosiossa.

Ruotsalaiset ovat hakeneet rajan toiselta puolelta Jarmo Pudakselta ajoneuvoihin varaosia ja tarvikkeita jo vuosia. Myös Pudas itse on kuljettanut aktiivisesti tavaraa esimerkiksi Ruotsin puolella sijaitsevaan Pajalaan kuntaan.

Liikkeen asiakaskunta koostuu Pudaksen mukaan 40-50-prosenttisesti ruotsalaisista. Kauppaa on tehty ruotsalaisten kanssa pitkään ja vanhimmat edelleen voimassa olevat asiakassuhteet ovat jo kymmenien vuoden takaa.

– Minulla on paljon tavaraa hyllyssä, se on osakseen edullisempaa ja palvelu on hyvää. Ruotsalaiset ovat kehuneet, Pudas kertoo.