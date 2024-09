Eeva Lehtimäen kommentti: Kultamuna, alokasleirin vääpeli ja vaihtoehtojen puute – budjettivääntö alkoi vaisusti

SDP pitää hallussaan suosituimman puolueen paikkaa mielipidemittauksissa. Vuoden verran demareita johtaneen Antti Lindtmanin talouslinja on hämärän peitossa.

Edeltäjä Sanna Marinin henki elää ja eduskuntaryhmässä on sisäinen oppositionsa. Niinpä Lindtmanin omat painopisteet ja liikkumavara eivät nouse esiin.

Saa käyttää suurennuslasia, jos on havainnut puolueessa piirunkaan verran liikahdusta kokoomuksen suuntaan.

Toki vaaleihin on vielä pitkä aika.

Marinin hallituksen tärvätty perintö

Nyt kaikki on SDP:n mukaan tärvätty.

Salissa pääviesti oli, että Orpon oikeistohallitus on onnistunut huonoiten työllisyyden hoidossa koko Euroopassa. Tätä toistelivat useat demarikansanedustajat.

Yritin kysellä mistä tieto on peräisin. Tätä ei tunnistettu ainakaan kokoomuksessa, keskustassa tai vasemmistoliitossa.

Lindtmanin taustajoukkojen mukaan tieto on haettu tämän hallituksen kaudelta Eurostatin työllisyysastetta valottavista tilastoista.

Mikä on SDP:n vaihtoehto?

Kokoomuksen vastahyökkäyksen kärki oli puolestaan ihmettely, mikä on SDP:n vaihtoehto.

Kokoomuksen pääviesti on, että SDP esittää vain säästöjen peruutuksia, rakenneuudistusten vastustamista ja verotuksen kiristämistä.

Entä perussuomalaiset ja keskusta?

"Talouden tila on ollut aneeminen. Naivismin aika on ohi. On aika kantaa vastuuta ja ottaa vastuuta itsestä. Korkeilla veroilla, paapomisella ja holhoamisella emme tule selviämään", Purra tiivisti puheessaan.