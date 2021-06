Kommentti: Pikku-Huopalahden hyökkäyksestä epäiltyjen kuulusteluissa on huolestuttavia piirteitä – onko kyse jo jengirikollisuudesta?

Mitä kuulustelut kertovat?

Rikostoimittajan ammatissa epäiltyjen kuulusteluja tulee luetuksi paljon. Perusjako on selvä: osa myöntää rikokset ja osa kiistää. Osa kiistäjistä voi muutaman kuulustelun jälkeen vaihtaa kantaansa.

Se on tietysti syytä todeta, ettei epäillyn tarvitse sanoa mitään. Hän saa myös valehdella päinvastoin kuin asianomistaja ja todistaja. Tässä kommentissa ei ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, ovatko miehet syyllisiä vai syyttömiä, vaan pohtia sitä millaisen kokonaiskuvan kuulusteluista valitut kohdat antavat tapauksesta erityisesti jengiytymisen suhteen.

Tämä on kiviseinäkiistojen klassisin malli. Epäilty ei puhu yhtään mitään. Ei myönnä, ei kiistä, ei sano ylipäätään mitään. Tällaisia tulee usein vastaan ammattirikollisten kuulusteluissa.

Vastausmalli on tuttu myös tilanteista, jossa poliisia epäillään rikoksesta. Onneksi ne ovat varsin harvinaisia.

Ammattirikollinen voi myös vastata, ettei ole nähnyt mitään. Sen variaatio on, että vain nukkui.

Tyypillistä jengiläisten kuulusteluissa on selittää selvältäkin vaikuttava teko joksikin muuksi. Tämä epäilty kertoi käyneensä lenkillä, koska hän oli tallentunut videolle.

Kokeneet konnat kuitenkin tietävät, ettei tämän tyyppinen selitys kannata. Jos kuulustelussa jää kiinni valheesta, niin se heikentää koko kiiston uskottavuutta. Silloin on parempi vaieta kokonaan.

Tässä vaihtoehdossa epäilty myöntää tapahtumia osin, muttei halua mennä yksityiskohtiin. Myönnetyt yksityiskohdat ovat tyypillisesti sellaisia, jotka poliisi on kyennyt todentamaan muilla keinoin, esimerkiksi puhelinten sijaintitiedoista tai valvontakamerakuvista.

7) Ei me vaan muut

Tässä alla olevassa esimerkissä tämäkin epäilty myöntää olleensa paikalla, mutta kaverien päälle ei puhuta. Sama on tullut esiin myös muissa kuulusteluissa, joissa syytetyt eivät tunne toisiaan.

Jengirikollisuutta

Kuulustelut maalaavat kuvan suunnitellusta teosta, jossa on naamioiduttu kasvomaskeilla ja sormenjäljet on vältetty kumihansikkailla. Yhtenäisyys näkyy kuulusteluissa siten, ettei tekoja myönnetä, kavereita ei tunneta, eikä varsinkaan puhuta kenenkään päälle, vaikka oma tilanne voisi helpottua.

Toki on muistettava, että tapauksen oikeuskäsittely on kesken ja tässä vaiheessa kaikki ovat syyttömiä. Maahanmuuttotausta ei tee kenestäkään rikollista.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti maaliskuun lopussa alueellaan olevan nuorten ryhmiä, joiden toiminnassa on järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä. Helsingin poliisi on todennut, ettei Helsingissä ole katujengejä, vaikka sen tapaisia piirteitä on.