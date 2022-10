Luodit osuivat päiväkotiin: Milan Jaff ja kahdeksan muuta syytteessä katujengien ammuskelusta – MTV seuraa oikeudenkäyntiä

Syytettynä on yhdeksän miestä. Joukossa on muun muassa vakavista väkivaltarikoksista tuomittu Milan Jaff.

Jaff on ollut käräjillä myös seksuaalirikoksista. Vantaan ammuskelua koskevan esitutkinnan ajan mies on ollut vangittuna. Hänen lisäkseen vangittuna on ollut toinen nuorukainen.