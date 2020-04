Kommentti: Perutaan häät, festarit, urheilutapahtumat ja muut viruslingot melkein koko kesältä – mutta miksi elokuun suurtapahtumat jätetään löysään hirteen?

Aluehallintovirastot laittavat suosituksen käytäntöön. Tätä tekstiä kirjoitettaessa valtaosa kesä- ja heinäkuun festareista ja konserteista on ilmoittanut peruuntumisesta.

"Palataan asiaan kesällä 2021" -henkisiä viestejä ja vahvistuksia peruutuksista on tullut muun muassa Turun Ruisrockilta , Tampereen Rockfestiltä , Helsingin Tuska-festivaalilta , Oulun Qstockilta ja Joensuun Ilosaarirockilta .

Elokuun yö, viileä tuuli

Loppukesä on monen mielestä Suomen kesän parasta aikaa ja elokuussa tapahtuukin vielä vaikka mitä.

Massiivisen remontin kourissa yli neljä vuotta olleen Helsingin Olympiastadionin avajaisia on määrä juhlia 7. elokuuta Suomen eturivin tähtiartistien tahdissa Stadionation-konsertissa.

Muutama muukin jättikonsertti Olympiastadionilla on vielä tällä hetkelläkin luvassa. Uransa kalkkiviivoilla oleva Sunrise Avenue -yhtye tosin siirsi jo oman stadionkonserttinsa ensi vuoteen, kuten myös koko jäähyväiskiertueensa.

Antti Tuiskun kahden Olympiastadionin konsertin tilanne on auki.

Rajoituspäivitystä odotetaan

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksessa vaadittiin massatapahtumien järjestäjien perumista koko kesältä. Isot yleisötapahtumat on määrätty peruttavaksi elokuun loppuun asti muun muassa Tanskassa ja Saksassa.

On toki mahdollista, että moniin kesähäistä kutsutaan enemmän kuin 10 ja vähemmän kuin 500 vierasta. Tilanne on tukala myös Suomen urheilusarjoissa, esimerkiksi Veikkausliigassa ja Superpesiksessä.

Kuivin jaloin

Musiikkialan kulisseissa koronavirustilanteen aiheuttamia rajoituksia ja määräyksiä pidetään sekavana, mitä se varmasti onkin. Kyse on valtavista rahasummista.

Osansa on lainsäädännöllä, jota on monilta tahoilta kutsuttu kankeaksi. Jos lainsäädäntöä uudistamalla nykytilanteen kaltaisilta löysä hirsi -asetelmilta voitaisiin välttyä, toivottavasti niitä uudistuksia on luvassa pian.