Kommentti: Missä järki? Deltamuunnos jyllää ja festareilla juhlii tuhansia ihmisiä ilman turvavälejä – samaan aikaan pohditaan etäkouluun siirtymistä

Viikonloppuna juhlittiin festareita eri puolilla Suomea. Näimme tuhansien ihmisten massatapahtumia, joissa maskin käyttö ei ole pakollista ja turvavälien pitäminenkin hankalaa.

Tartuntamäärien noustessa, kieltämättä huolettaa, laitetaanko lapset ja nuoret heti lukuvuoden 2021–2022 kärkeen etäopetukseen ja kielletäänkö taas vierailut palvelutaloihin ja vanhainkoteihin.

Ristiriita näiden asioiden sekä tuhansia ihmisiä keräävien yleisötapahtumien välillä on tällä hetkellä kokoluokkaa hurja.

Oulun Qstockiin saapui kahden päivän aikana 40 000 ihmistä. Tapahtuma oli loppuunmyyty. Porissa Porisperen lauantai oli loppuunmyyty ja viikonloppuna väkeä riitti niin Turun Down by the Laituriinkin kuin tapahtumiin Helsingissäkin.

Kuluvan kesän aikana tapahtumien järjestäjät ovat korostaneet lausunnoissaan ja viestinnässään terveysturvallisuutta – sitä, että yleisöllä on mahdollisuus pitää turvaväli muihin juhlijoihin, on mahdollisuus desinfioida käsiään ja on suositeltu kasvomaskin käyttöä.

Kun loppuunmyydyssä Qstockissa tai missä tahansa yleisötapahtumassa on paikalla tuhansia ihmisiä ja päälavalla esiintyy Nightwish, JVG, Popeda, Sanni tai mikä tahansa jättimäisen suosittu nimi, yleisö kokoontuu tietenkin lavan eteen. Ei euforisessa keikkatunnelmassa muisteta turvavälejä eikä käsihygieniaa, tai hetken huumassa ainakaan välitetä moisista asioista.

Näkyä satojen ja tuhansien ihmisten yhteen pakkautuneista joukoista 1,5 vuotta jatkuneen poikkeuksellisen ajan jälkeen voi kuvailla yhdellä sanalla: hurja.

Yleisötapahtumat ovat näkyneet tartuntamäärissä. Kuluneen viikonlopun festarit eivät varmasti tule olemaan poikkeus.

Etenkin jos käy kuten eräässä Helsingissä viikonloppuna järjestetyssä tapahtumassa. Tuohon tapahtumaan saapui paikalle henkilö, joka on tiennyt olevansa koronapositiivinen. On mahdollista, että samoin on käynyt eri tapahtumissa eri puolilla maata.

Yleisömassoihin ehtii vielä

Monet ammattilaiset, asiantuntijat ja päättäjät ovat kommentoineet, että koronavirusepidemian keskelläkin ihmisten tulisi pystyä elämään virukselta suojautuen, mutta kuitenkin normaalisti. Voisi käydä baarissa juomassa, ravintolassa syömässä, elokuvissa, keikoilla, festaroimassa ja tanssimassa yökerhossa valomerkkiin asti.

Se olisi mahtavaa.

Samaan aikaan, kun sadat tai tuhannet nuoret aikuiset festaroivat ja bilettävät turvaväleistä piittaamatta, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan Ylen A-studiossa hiljattain esittämä uhka toisen asteen koulujen lukuvuoden aloittamisesta etäopetuksessa tuntuu järjettömältä.

Samaan aikaan minä pelkään, että palvelutalo, jossa 89 vuotta syksyllä täyttävä isoäitini asuu, kieltää taas vierailut, jos tartuntamäärät pysyvät korkeina ja jopa nousevat.

Tapahtuma- ja ravintola-alat ovat kärsineet ja kärsivät koronarajoituksista suuresti yhteiskunnan nuorimman ja vanhimman osan tavoin. Tartuntatilanteen ryöpsähtäessä nuo alat ja erityisesti nuo kaksi kansanosaa kärsivät myös siitä, jos rajoituksia ei ole.

Kuten jo totesin: ristiriita on suuri.

Sanna Marinin hallitus on lomaillut, eikä reagointia tautitilanteen pahenemiseen ole tapahtunut. Ministerien lomailu on täysin ymmärrettävää, mutta lomaltapaluun jälkeen tähän ristiriitaan ja pahalta näyttävään tilanteeseen tarvitaan nopeaa reagointia.

Eikä tilannetta tietenkään helpota se, että esimerkiksi viikonlopun massatapahtumissa syntyneet tartuntaketjut ovat selvillä vasta päivien päästä.

Vastuu ja kunnioitus

Ihmiset ovat väsyneitä epidemiaan, rajoituksiin, epätietoisuuteen ja epävarmuuteen. Koronatilanteen hoitoon ja käsittelyyn tarvitaan pian jonkinlainen uusi linja, koska tämänhetkisessä menossa ei ole mitään järkeä.