Kesän festarit ja suuret juhlat peruttu koronan takia – hallituksen linjaus voimassa ainakin heinäkuun loppuun

Hallitus ei ole keskustellut tuesta tapahtumajärjestäjille. Marinin käsitys on se, että tapahtumajärjestäjillä on vakuutuksia, joiden kautta he voivat saada korvauksia. Osa järjestäjistä voi saada korvauksia vakuutuksistaan, mutta kaikilla heistä tätä mahdollisuutta ei ole.