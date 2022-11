Kommentti: Patrik Laineen ilme kertoi kaiken – Blue Jacketsilta voi odottaa rajuja ravisteluliikkeitä NHL:ssä

Odotusarvot Jarmo Kekäläisen johtamaa ja Patrik Laineen tähdittämää Columbus Blue Jacketsia kohtaan nousivat, kun Ohion kiekkoylpeys teki NHL:n kesän isoimman liikkeen. Johnny Gaudreau, kahdeksan vuoden ja 68,25 miljoonan dollarin (68,4 miljoonan euron) lapulla riveihin. Puhuttiin kaverista, joka takoi viime kaudella 115 pistettä NHL:n runkosarjassa.

Gaudreau oli ikään kuin Blue Jacketsin uuden nosteen keulakuva. Seuran uudelleenrakennuksen kulmakivi. Odotuksena oli se, että Blue Jackets nousisi mukaan pudotuspelitaisteluun.

Tampereen viikonlopun jälkeen voisi julistaa, että näin ei käy.

NHL:n raadollisen pistelaskusysteemin myötä seinä on liian jyrkkä kiivettäväksi. Eikä Blue Jacketsilla ole varusteita siihen.

12 ottelua, kolme voittoa ja vain kuusi pistettä. NHL:n vihoviimeinen sija.

***

Mikä selittää tämän? Hyvin yksinkertaiset seikat. Ylivoima on tökkinyt, useat avainpelaajat alisuorittavat, maalivahtiosastolla on tuullut ja peli on kaikkea muuta kuin sujuvaa ja soljuvaa.

Patrik Laine on hyvä esimerkki Blue Jacketsin pelaamisesta. Suomalaistähti seilailee välillä siellä sun täällä ilman sen suurempaa järkeä.

Eikä seuran tuorein päävalmentajanimitys Brad Larsen vakuuta. Larsen puhui vaikeuksien yhteydessä siitä, että Blue Jacketsin pitää paineistaa enemmän. Okei. Onko tämä aidosti ratkaisu sille, että Blue Jackets heräisi eloon?

Noh, eihän herääminen kauaksi jäänyt. Blue Jackets nousi Colorado Avalanchen perjantaisen hölmöilyn myötä mukaan peliin. 0–3-tappioasema muuttui 3–3-tasatilanteeksi. Näytti siltä, kuinka nyt kirjoitettaisiin uutta tarinaa.

Ei. Laineen kuriton jäähy, Mikko Rantanen 4–3 ja hyvää yötä Ohio.

Lauantaille saattoi povata yhtä ja ainoaa lopputulemaa: murskajaisia. Ylimarssia. Muistutuksia realismista.

Niin myös kävi. Kun Joonas Korpisalo ei enää pystynyt venymään kymmenennen huipputorjunnan jälkeen elintärkeisiin koppeihin, alkoi laiva vuotaa.

Avalanchen ykkösketju söi Blue Jacketsin kärjen eläviltä. Sen jälkeen Blue Jacketsilla ei ollutkaan… oikein mitään. Pelkkää sekavaa soppaa.

***

Tampereen NHL-tapahtumaa myytiin supertähtien kautta. Patrik Laine oli kansikuvamies. Hänelle tukea antoivat Avalanchen Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon, Cale Makar ja Blue Jacketsin Johnny Gaudreau.

Sivulauseessa muistettiin mainita se, miten paikalle saapuu NHL:n hallitseva mestari. Maailman paras jääkiekkojoukkue.

Avalanchen laatu näkyi kaikessa. Niin pienissä yksityiskohdissa kuin isossa kuvassa. Jo joukkueiden harjoitusten välillä näkyi suuria eroja. Samalla kun Avalanche pyöritti harjoitteita hurjalla tempolla, Blue Jackets keskittyi vippailemaan kiekkoja keskialueelle. Ja sitten väännettiin.

Lauantaina nähtiin konkretiaa siitä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan NHL:n kärkiseurasta ja sinne pyrkivästä, mutta vielä pahasti matkalla olevasta ryhmittymästä.

Kaikista koomisin irvikuva nähtiin, kun Blue Jacketsin jykevä peruspuolustaja Erik Gudbranson pysäytti kiekon maalin taakse. Yleisö vihelsi, kun Blue Jackets aloitti viivelähdön. Toki sillä erotuksella, ettei kukaan tiennyt, mitä nyt pitäisi tehdä.

***

Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen puhui itse siitä, miten jokainen NHL-mestari on ensin rämpinyt suossa, minkä myötä kyytiin on tarttunut erityislaatuisia superlupauksia. Joukkueen runko on rakennettu heidän ympärilleen. Jokaisen menestystarinan takana on ollut useiden vuosien kehityskulkue.

Blue Jackets on yrittänyt tehdä tätä samaa, mutta on kysyttävä, että onko esimerkiksi Cole Sillinger aidosti seuran tulevaisuuden kulmakivi? Tai Kent Johnson? Blue Jackets luotti heihin kesän 2012 sentterikorjaustalkoissa, kun se pääsi varaamaan kahdesti NHL-draftin ensimmäisen kierroksen avauspuoliskolla (#5 Johnson, #12 Sillinger).

Sillinger on vasta 19-vuotias ja Johnson on vasta 20-vuotias hyökkääjä. Täten on vaikea vielä tarkkaan julistaa sitä, mitä tapahtuu vuoden tai kahden päästä. Ennusmerkit ovat kuitenkin hyvin ristiriitaiset.

Heihin kohdistuva kysymys on kriittinen, sillä menestyvissä joukkueissa kärkipelaajat painottuvat kolmelle osa-alueelle: keskushyökkääjiin, puolustajiin ja maalivahteihin.

Avalanche on hyvä esimerkki. Nathan MacKinnon on sarjan TOP 2 -sentteri. Cale Makar on sarjan paras puolustaja. Heidän rinnallaan on Mikko Rantasen, Devon Toewsin ja Bowen Byramin kaltaisia laatupelaajia.

Entäpä Blue Jackets? Joukkueen suurimmat tähdet ovat laitureita (Gaudreau ja Laine). Keskikaista vuotaa, eikä puolustuksessa ole Zach Werenskin jälkeen huimaavaa osaamista.

Blue Jacketsista jää hyvin epästabiili vaikutelma. Jotkin palaset ovat olemassa, mutta kokonaisuus ei ole millään tavalla uomissaan.

***

Kekäläinen on toiminut pestissään kohta kymmenen vuoden ajan. Nyt hän on ihka-aidosti kriittisillä nurkilla. Uskooko Blue Jackets siihen, että sen nykyrunko kantaa menestykseen vai myönnetäänkö seuran sisällä, ettei sen suunta ole oikeanlainen?

On vaikea uskoa, että Blue Jackets pystyy korjaamaan kurssiaan nykyisen valmentajan Larsenin johdolla. Hänen näyttönsä ovat ohuet, eikä peli anna tukea millekään paremmalle.

Larsenin potkut eivät tulisi millään tavalla yllätyksenä. Niitä voi jopa odottaa ihan lähipäiville.

Sen lisäksi kysymys kääntyy siihen, miten Blue Jacketsin aivan ylin johto näkee tilanteen. Onko se sinut sen kanssa, että matalalento jatkuu vai odotetaanko seurassa, että sen suunnan pitäisi olla selkeästi ylöspäin?

Jälkimmäiseen olisi helpompi nojata, varsinkin Gaudreaun jättihankinnan myötä.

Blue Jacketsin tilanne kuvastui lauantain pelin jälkeen, kun kotikaupunkiinsa palannut ja koko Tampereen NHL-tapahtuman keulakuva Patrik Laine asteli median eteen. Häneltä kysyttiin muun muassa siitä, että kääntääkö Blue Jackets vielä kurssinsa.

Laineen kasvoilta saattoi havaita syvän epäuskon. Hän tietää, että ongelmat ovat niin suuret, ettei niitä ratkota tuosta noin vain.