Jarmo Kekäläiseen liittyy kova NHL-fakta – piakkoin eteen tulee upea rajapyykki: "Toivottavasti aika riittää"

Helmikuun 13. päivä vuonna 2013. Columbus Blue Jackets tekee historiallisen liikkeen, kun se nimittää Jarmo Kekäläisen seuran uudeksi GM:ksi. Aiemmin kyseinen pesti oli mennyt joka kerta pohjoisamerikkalaiselle toimijalle.

Kekäläinen on raivannut tietä. Nyt sarjassa toimii myös toinen eurooppalainen GM, Patrik Allvin, joka operoi Vancouver Canucksin johdossa.

Ensi helmikuussa vastaan tulee upea rajapyykki. Kymmenen vuotta GM:nä.

– Niin, ei se vielä täynnä ole. Näissä hommissa ei ikinä tiedä, mitä voi käydä, eikä mulla ole mitään aikatavoitetta. Ainut tavoitteeni on voittaa Stanley Cup. Toivottavasti aika riittää siihen, että pystyisimme pääsemään tuohon tavoitteeseen kiinni. En mä niitä vuosia laske, Kekäläinen sanoo aiheesta MTV Urheilulle.

Kekäläiseen liittyy kova ja arvostettava fakta. Hän on ollut NHL:n nykypomoista neljänneksi pisimpään GM:n virassa. Pituusjanalla hänen edelleen menevät vain Nashville Predatorsin David Poile (nimitettiin virkaan kesäkuussa 1997), St. Louis Bluesin Doug Armstrong (nv. kesäkuussa 2010) ja Winnipeg Jetsin Kevin Cheveldayoff (nv. kesäkuussa 2011).

Yleisellä tasolla NHL:n GM:n paikka on hyvin tuulinen. Kun tulosta ei tule, katseet kääntyvät päävalmentajan lisäksi seuran urheilupomoon.

Puristusta

Kekäläinen on saanut Blue Jacketsissa merkittävää muutosta aikaiseksi.

– Pääsimme neljä kertaa putkeen pudotuspeleihin ja saimme parhaana vuonna 108 pistettä kasaan. Ennen kuin tulin Columbukseen, seura oli ollut kerran pudotuspeleissä. Olemme saaneet jotain hyvää aikaiseksi, mutta se ei riitä. Ainoa asia, mikä tässä sarjassa riittää, on Stanley Cup. Sen takia joudumme käymään vähän vaikeita vuosia läpi, jotta pystymme rakentamaan paketin oikealla tavalla kasaan. Ei tarvitse kuin katsoa esimerkiksi Coloradon suuntaan. Heillä on huippujoukkue ja huippupelaajia jalkeilla. Ei ole montaa vuotta siitä, kun he keräsivät 49 pistettä kasaan ja olivat koko NHL:n hännillä. Sitä kautta he pääsivät varaamaan heidän nykyisiä huippupelaajiaan. Tuo on oikeastaan se ainut tie menestykseen, katsoo sitten ihan mitä tahansa mestaria. Niissä kaikissa on sama tausta takana. Ehkä Boston on ainut poikkeus. Menestyvissä joukkueissa runko on rakennettu kärkivarausten ympärille. Se taas vaatii kärsivällisyyttä ja muutaman heikomman vuoden, että sen pystyy tekemään, Kekäläinen perkaa.

Kekäläinen viittaa erityisesti parin vuoden takaiseen hetkeen, kun seuran runko laitettiin uusiksi. Siitä lähti käyntiin uudelleenrakennusprojekti.

Blue Jackets kohautti kesällä, kun se hankki riveihinsä vapaiden markkinoiden kovimman nimen, jenkkihyökkääjän Johnny Gaudreaun. Hänen tulonsa myötä odotusarvot kasvoivat kohinalla.

Alku on ollut yhtä kangertelua. 11 ottelusta vain kolme voittoa ja itäisen konferenssin jumbopaikka.

– Meillä on nuori joukkue, joka on vielä rakennusvaiheessa. Olemme puhuneet koko ajan siitä, että rakennus vaatii jonkin verran aikaa. Meillä on todella hyviä nuoria pelaajia tulossa ja kasvamassa. Heillä on ollut nyt vaikea alkukausi. Esimerkiksi Cole Sillinger iski viime kaudella 16 maalia 18-vuotiaana. Tällä kaudella hän ei ole tehnyt vielä yhtään häkkiä. Hänessä näkyy se, että hän puristaa mailasta. Uskon kuitenkin, että kun saamme pelin raiteilleen, niin kamppailemme myös tällä kaudella pudotuspelipaikoista. On kuitenkin selvää, että meidän parhaat vuotemme ovat vasta edessä, Kekäläinen sanoo.

Kekäläinen mainitsee kireyden yhtenä tekijänä, miksi Blue Jackets on siellä, missä se nyt on.

– Kireys näkyy monesta pelaajasta, jotka puristelevat ratkaisujen kanssa. Peli ei ole vapautunutta, ei ole kunnolla itseluottamusta, eikä silloin tule myöskään tulosta. Jääkiekko on ihan liian nopea peli siihen, ettei luota vaistoihinsa ja miettii liikaa, Kekäläinen sanoo.

– Uskon, että kun saamme peliin vapautuneisuutta ja menemme työnteon kautta, pystymme pelaamaan meidän omannäköistä peliämme. Sitä kautta tulosta alkaa tulla, Blue Jackets -pomo jatkaa.

Vierailu tuttuihin maisemiin

Entä jos suunta ei muutu? Kekäläisen mukaan hän ei pelkää työnsä puolesta.

– Olen rakentamassa voittavaa joukkuetta. Jos joku muu haluaa päättää, että mun työt eivät jatku, niin se on sitten heidän asiansa ja työnsä siinä vaiheessa, Kekäläinen huikkaa.

Kekäläisen työ ei pelkästään rajoitu siihen, että hän työstää Blue Jacketsin joukkuetta mahdollisimman vahvaan kuosiin. Yksi iso osa-alue liittyy kulttuurin luomiseen.

– Sen parissa on tehty töitä kohta sen kymmenen vuoden ajan. Mun mielestä olemme saaneet erittäin hyvää kulttuuria aikaiseksi työnteon saralla. Meillä on korkea vaatimustaso organisaation joka haaralla, Kekäläinen tuumaa.

Tänä viikonloppuna Kekäläinen on tutuissa maisemissa Suomessa. Omalla pelaajaurallaan sekä Ilvestä että Tapparaa edustanut Kekäläinen matkasi joukkojensa mukana Tampereelle, missä Blue Jackets kohtaa kahdesti Colorado Avalanchen.