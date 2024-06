Kommentti: NHL-finaaleissa näkyi Juhani Tammisen sanoittama ilmiö – totuus ei muuttunut millään tapaa

5–1: Oilersilta nopea kääntö, kun Panthersin viisikko on aivan levällään. McDavid jättää kiekon kritisoidulle puolustajalle Darnell Nurselle , joka painaa lötön pönttöön. Panthers-vahti Sergei Bobrovski iltapuhde on ohi.

Kaiken voi tiivistää Juhani ”Tami” Tammisen ikoniseen tokaisuun ”95 on 50”. Eli 95 prosentin keskittyminen johtaa 50 prosentin suoritukseen. Panthers teki Edmontonissa sille hyvin epätyypillisiä virheitä. Panthersin koko kevään ja kauden tarina on rakentunut vahvasti operoivan viisikon kautta. Nyt viisikosta vähintään yksi lenkki vuoti jatkuvalla syötöllä.

Tämä totuus pätee niinä iltoina, kun Panthers on omalla tasollaan. Edmontonissa koetun selkäsaunan jälkeen on lähestulkoon varmaa, että arki koittaa taas Miamin suunnalla, minne NHL:n finaalikaravaani suuntaa taas Kanadan vierailun jälkeen.

NHL:n tämän hetken parhaan yksilön Aleksander Barkovin taakse on saatu riittävästi keskushyökkääjäosaamista Anton Lundellin ja Calgary Flamesista napatun Sam Bennettin toimesta. Laitahyökkääjäosastolla Sam Reinhart on lunastanut niitä valtavia odotuksia, joita häneen kohdistettiin jo nuorempana. Jättikaupassa hankittu Matthew Tkachuk on taas tuonut Panthersille valtavan annoksen menestymiseen vaadittavaa rosoisuutta. Ja keväällä haaviin tarttui Vladimir Tarasenko, joka on tuonut kaivattua leveyttä viimeistelyrintamalle.