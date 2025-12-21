SM-liigassa sarjan häntäpäähän valahtanut HPK on tällä hetkellä yksi sarjan huonovireisimmistä joukkueista.

HPK aloitti kautensa pirteästi, mutta kauden edetessä joukkueen vire on kääntynyt jyrkästi alaspäin. Joukkue on voittanut kymmenestä viime pelistään vain yhden, ja sarjataulukossakin HPK on valahtanut jo 15:nneksi.

MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan HPK:n joukkueesta on maalivahti Kim Saarista lukuun ottamatta vaikea nimetä alkukauden onnistujia.

– Ei siellä oikeastaan kukaan pelaaja ole tullut sillä tavalla esiin. Luisu on kyllä voimakasta. Kim Saarinen on oikeastaan ainoa plusmerkkinen. (Jesse) Kiiskinen ja (Sami) Päivärinta ovat tehneet plus kymmenen maalia, mutta on kyllä niin hiljainen ollut se ryhmä siellä kaikin puolin, Kivi summaa.

HPK tiedotti lauantaina purkaneensa täksi kaudeksi Hämeenlinnaan palanneen Kristian Vesalaisen sopimuksen. HPK kielsi tiedotteessaan tyhjennysmyynnit, ja toimitusjohtaja Kaj Källarsson vakuutti, että seura etsii keinoja yhä pudotuspeleihin tähtäävän joukkueen kilpailukyvyn parantamiseksi.