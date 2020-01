Kommentti: Odotettu mielipidemittaus kriisin jälkeen antaa valoa päähallituspuolueille, perussuomalaiset porskuttavat kärjessä – nämä asiat selittävät muutoksia

Pääministerivaihdos Antti Rinteestä Sanna Mariniin on nostanut vajaalla kahdella prosenttiyksiköllä SDP:n kannatuslukuja lähes 15 prosenttiin Ylen tuoreessa mielipidemittauksessa. Myös keskustan tilanne on kohentunut hiukan. Keskustan kannatus mataa edelleen vain 12 prosentissa. Nostetta edellisestä mittauksesta on kuitenkin 1,4 prosenttiyksikköä.

Hallituksen savolainen projekti



Haavisto ja al-Hol verottavat vihreitä



Perussuomalaisilla itseluottamus huipussa



Perussuomalaisten kannatus ei ole noussut Ylen edelliseen joulukuun mittaukseen verrattuna, mutta puolue jatkaa tällä hetkellä selkeästi suosituimpana puolueena 24,3 prosentin kannatuksella. Kevään aikana on kiinnostavaa seurata, onko katto jo saavutettu vai vieläkö perussuomalaisilla on kasvupotentiaalia. Tämä riippuu paljon myös hallituksen onnistumisesta kevään politiikassa.

Perussuomalaisten johtohahmojen ja puolueen tukijoiden itseluottamus oman linjan suhteen näyttää olevan vankkumaton ja se näkyy ulostuloina erityisesti Twitterissä. On aito kansa me ja ne muut: agendajournalistit, agendaoikeusoppineet, suvakit ja yliopistovouhakkeet.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kyseenalaistanut Australian metsäpalojen yhteyden ilmastonmuutokseen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on väittänyt, että ”yliopistoihin on pesiintynyt agitaattoreita, jotka hyödyntävät järjestelmää vain omiin poliittisiin tarkoitusperiinsä ja progandan tuottamiseen”. Varapuheenjohtaja Riikka Purra on ihmetellyt luonnonvoimaista maahanmuuttoa, kun Ruotsissa enää 60% 15 – 44 -vuotiaista on syntynyt kahdelle ruotsalaisvanhemmalle.