Eeva Lehtimäen kommentti: Keskustan surkea kannatusjumi jatkuu – kipuilu tärisyttää myös hallitusta

Samaan aikaan pääministeripuolue Sanna Marinin (sd.) johdolla on hieman vahvistanut asemiaan. (16%, +1,1 %-yksikköä). Vihreiden ympärillä vellonut kohu ulkoministeri Pekka Haaviston al-Hol -toimista on odottavassa vaiheessa, kun perustuslakivaliokunta jatkaa asian puimista.

Pääministeri kuitannut julkisuushyödyn



Hallitus on tehnyt useita ulostuloja viime päivinä. Perhevapaauudistuksella, hoitajamitoituksella ja ilmastoseminaarilla on haluttu näyttää, että jahkailevaksi arvostellussa hallituksessa on nyt tekemisen meininki. Julkisuudessa poliittiset sovut on kuitenkin päässyt tuoreeltaan kuittaamaan pääministeri Sanna Marin.