Ylen gallup: Pääministerin vaihto sai SDP:n kannatuksen ampaisemaan nousuun – vihreille lähes kahden prosenttiyksikön pudotus

Pääministeripuolue SDP:n valitsema uusi pääministeri Sanna Marin näyttää piristäneen puolueen kannatusmittauksia. Sdp:n kannatus oli kasvanut 1,7 prosenttiyksikköä. Kannatus on nyt 14,9 prosenttia.

Myös toinen suuri hallituspuolue keskusta nosti kannatustaan 1,4 prosenttiyksiköllä. Keskustan kannatus Ylen mittauksen mukaan on nyt 12,0 prosenttia. Puolue on luultavasti asiasta mielissään, sillä keskustan kannatus on madellut syksyn ajan ennätysmatalissa lukemissa.