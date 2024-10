Eeva Lehtimäen kommentti: Keskustan Kaikkonen sai kekrinsä

Ylen tuoreessa mielipidemittauksessa Kekriä eli kotoperäistä syysjuhlaa voi viettää keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen . Keskusta on kasvattanut suosiotaan 13,2 prosenttiin (+2,4 prosenttiyksikköä). Edellisen kerran näissä lukemissa pyörittiin toukokuussa 2022.

Mittausajalla Kaikkonen on toki flirttaillut perussuomalaisen kannattajakunnan suuntaan.

Lisäksi puheenjohtaja on myös arvioinut, että keskustan pitää nostaa palkansaajien asioita enemmän linjauksissaan esiin.

Perussuomalaisen vaikuttajan mielestä Kaikkosen tähtäimessä ovat erityisesti julkisen puolen työntekijät, kun perussuomalaiset on suosituin duunaripuolue yksityisellä sektorilla.

Ylen tausta-aineiston mukaan keskusta on taas houkutteleva katsomoon paenneiden perinteisten kannattajiensa keskuudessa. Lisää prosentteja on tullut monesta pienestä purosta. Keskustan Kaikkosen suuntaan vilkuilevia on iäkkäämmissä äänestäjissä sekä aiemmin kokoomusta, perussuomalaisia tai kristillisdemokraatteja kannattavissa ryhmissä.