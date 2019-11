Kommentti: Jussilla oli hyvä aamu, Antilla ei – Perussuomalaisilla kannatusloikka, SDP sukeltaa

Syksy on jo niin pitkällä, että puolueiden asemat eduskuntavaalien jälkeen alkavat vakiintua. Kansa antaa kylmää kyytiä viisi kuukautta vallassa olleelle hallitukselle.



Mainos

Mainos

Samaan aikaan perussuomalaisten kannatus jatkaa nousuaan. Ylen tuoreessa mielipidemittauksessa perussuomalaisten suosio on loikannut ylöspäin kaksi prosenttiyksikköä 23:een.



Asetelma on harvinaisen karu ja selvä. Ykköspuolue perussuomalaisten ero neljänneksi romahtaneeseen pääministeripuolue SDP:hen on revennyt yhdeksään prosenttiyksikköön. Se on merkittävä ero, kun otetaan huomioon myös kyselyn virhemarginaali.



Huonoin lukema Rinteen kaudella



SDP:n suosio on liukunut alamäkeä eduskuntavaaleista lähtien. 13,9 prosenttia on demareiden huonoin lukema Antti Rinteen puheenjohtajakaudella. On päivän selvää, että SDP joutuu viimeistään nyt katsomaan siihen kuuluisaan peiliin.



Suurin puhein aloittaneella hallituksella on yksi selkeä ongelma ja tällä kertaa se on viestintä. Hallituksen julkikuva kiteytyy nimenomaan pääministeri Antti Rinteeseen. Rinteen alku julkisuudessa on ollut haparoiva ja sen hinta on romahtanut kannatus.



Hallituksella on kunnianhimoinen ohjelma, mutta se ei pysty antamaan ulospäin toistaiseksi mitään konkretiaa, että suunnitelmat etenevät. Käsi ylös, joka on ymmärtänyt Rinteen työllisyyspolitiikan, ilmastotoimien tai erityisesti hallituksen elvyttävän talouspolitiikan syvimmän viisauden samaan aikaan kun kaikki talousmittarit näyttävät huolestuttavilta.



Kritiikki ja ihan asialliset kysymykset kuitataan yliolkaisesti. Ja uskottavuus on politiikan tärkein pääoma, sitä joko on tai sitten ei.



Syksyn politiikan teemat suosivat perussuomalaisia



Ylen tausta-aineiston perusteella perussuomalaiset kahmii itselleen kannattajia tällä hetkellä demareilta, keskustalta ja kokoomukselta, mutta se on pystynyt herättelemään myös nukkuvia äänestäjiä taakseen.



Mainos

Mainos

Syksyn salikeskusteluissa niin syntyvyys, työperäinen maahanmuutto, autoilu kuin myös hoivamitoitus ovat olleet perussuomalaisille selkeitä teemoja, jossa puolue on onnistunut asemoitumaan hallituksen vastavoimaksi. Lisäksi perussuomalaisten selkeänä maalitauluna on ollut odotetusti myös vihreä sisäministeri Maria Ohisalo ja hänen ulostulonsa.



Tuleeko perussuomalaisten pelosta nykyisen hallituksen tiukin yhdistävä liima, koska hallituksen repeily hyödyttää todennäköisesti eniten juuri Jussi Halla-ahon perussuomalaisia?



Vihreät kiri niukasti kolmanneksi



Vihreät on tällä hetkellä niukasti kolmanneksi suosituin puolue 14,2 prosentin kannatuksella.



Vihreiden äänestäjäkunta näyttää olevan toistaiseksi tyytyväinen Maria Ohisalon ja vihreiden onnistumiseen hallituksessa. Ohisalo on joutunut selittämään niin mielenosoituspuheitaan kuin vihreiden kannabiskantoja, mutta puolue asemoituu monissa kiistoissa perussuomalaisten vastavoimaksi ja se hyödyttää myös vihreitä.



Ilmastoteemat pysyvät vahvasti agendalla ja siinä voi olla myös vihreiden suurin riski. Kannattajakunta odottaa tuloksia ja ilman näkyviä toimia puolue voi hukuta äänestäjänsä ja kasvupotentiaalinsa.



Keskusta kyntää: Kulmunilla ei kiirettä valtiovarainministeriksi



Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei ole saanut toistaiseksi suurta liikettä keskustan kannatukseen.



Vain 12,9 prosentin tulos tuskin tyydyttää keskustan kenttäväkeä. Tällä hetkellä keskustalla ei ole kiirettä vaihtaa Kulmunia Mika Lintilän tilalle valtiovarainministeriksi. Hallituslähteiden mukaan Kulmuni pysyy toistaiseksi elinkeinoministerinä.



Mainos

Mainos

Valtiovarainministeri Lintilä on suosittu keskustan omien joukossa, eikä seuraavan vuoden aikana ole luvassa helppoa politiikkaa eli miksi tuore puheenjohtaja sotkisi itsensä tulevaan soppaan.



Keskustan puoluejohdossa ei ole keskusteltu ministerivaihdoksesta puoluekokouksen jälkeen, mutta päätös valtiovarainministerin salkusta on pitkälti myös puheenjohtajan omissa käsissä. Muut eivät asetu vastustamaan, jos puheenjohtaja Kulmunin mieli muuttuu.



Kokoomuksella ei oppositiokiitoa



Kokoomuksen kannatus ei ole lähtenyt oppositiokiitoon. Kokoomus on toiseksi suosituin puolue 17,3 prosentin tuloksella, mutta kaula perussuomalaisiin on jo lähes kuusi prosenttiyksikköä.



Heikkenevä taloustilanne saattaa lähikuukausina suosia kokoomusta, mutta puolueelta puuttuu edelleen uusi vaihde ja tuore tulokulma hallituksen politiikkaan. Samaan aikaan hallituspuolueet pystyvät edelleen iskemään kokoomusta edellisen hallituksen leikkauksilla.



Politiikan pinnan alla siis väreilee. Yksi suuria kiinnostuksen kohteita on hallituksen sisäinen yhtenäisyys eli miten se kestää ensi vuoden ensimmäisen todellisen happotestin ja samanaikaiset suosioheilahdukset. Talouden epävakaus, kuntien talouskurimus, työllisyystoimet ja verouudistukset. Tärkeitä, mutta vaikeita rasteja.